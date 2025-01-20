ZCHF

Frankencoin est un stablecoin collatéralisé, sans oracle, qui suit la valeur du franc suisse.

Nom de la cryptomonnaieZCHF

ClassementNo.4083

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale9,569,702

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.4867555171082332,2025-04-11

Prix le plus bas1.0691543241973427,2025-01-20

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

