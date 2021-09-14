ZCX

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

Nom de la cryptomonnaieZCX

ClassementNo.1673

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation650,819,503.357031

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale884,544,965.347031

Taux de circulation0.6508%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.00574192979185,2021-09-14

Prix le plus bas0.003008070768891847,2025-12-11

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

ZCX/USDT
Unizen
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (ZCX)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
