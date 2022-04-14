ZEAL

Zealous Swap est un exchange décentralisé nouvelle génération conçu spécialement pour l’écosystème émergent de la blockchain Kaspa. Il repose sur une architecture stratégique V2 et sur un mécanisme innovant de frais basé sur des NFT. La plateforme met l’accent sur une liquidité profonde, une accessibilité optimale pour les utilisateurs et des incitations économiques alignées afin de résoudre les problèmes de démarrage à froid en liquidité et de favoriser un écosystème DeFi solide sur Kaspa. Parmi ses innovations clés figurent les Flash Swaps, qui permettent des opérations de trading avancées sans capital initial, ainsi qu’un Moteur de Frais Modulaire capable d’ajuster les frais en fonction de la volatilité du Token, améliorant ainsi l’efficacité du trading et la profondeur de la liquidité. L’équipe se concentre sur une durabilité à long terme et sur la création d’une infrastructure de trading décentralisée de premier plan.

Nom de la cryptomonnaieZEAL

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale240,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueKRC20

Secteur

Réseaux sociaux

