ZENT

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

Nom de la cryptomonnaieZENT

ClassementNo.569

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.11%

Offre en circulation7,949,612,051.612713

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale9,706,992,814.355925

Taux de circulation0.7949%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.045346562276934003,2024-05-27

Prix le plus bas0.003926710680648164,2025-12-17

Blockchain publiqueETH

