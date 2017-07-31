ZEN

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Nom de la cryptomonnaieZEN

ClassementNo.173

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)460.21%

Offre en circulation17,719,929.3034167

Offre maximale21,000,000

Offre totale21,000,000

Taux de circulation0.8438%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique168.15416287,2021-05-08

Prix le plus bas3.092439889907837,2017-07-31

Blockchain publiqueNONE

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

2025 Recap
