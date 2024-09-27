ZERO

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

Nom de la cryptomonnaieZERO

ClassementNo.2427

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation54,868,247,451

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation0.5486%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.001404913233005357,2024-09-27

Prix le plus bas0.000006136545982629,2025-12-29

Blockchain publiqueLINEA

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

ZERO/USDT
ZeroLend
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (ZERO)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
