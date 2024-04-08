ZEUS

Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.

Nom de la cryptomonnaieZEUS

ClassementNo.1114

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.61%

Offre en circulation402,779,047.007922

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,996,598.696284

Taux de circulation0.4027%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.1225013526255134,2024-04-08

Prix le plus bas0.01580554698418657,2026-01-01

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

