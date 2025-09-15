ZKC

Boundless est le réseau universel et sans permission en Zero Knowledge (ZK) qui apporte la puissance du ZK à chaque chaîne. Propulsé par des zkVMs RISC-V et une primitive cryptographique innovante et brevetée appelée Proof of Verifiable Work (PoVW), il incite un réseau de mineurs ZK décentralisés grâce au Zero Knowledge Coin ($ZKC), le token natif du protocole. La technologie de Boundless a été développée et lancée par RISC Zero, les innovateurs derrière le premier zkVM RISC-V. Elle fournit un système de preuve ZK scalable pour répondre à la demande croissante du Web3 en matière de preuves ZK, provenant des couches 1 (L1), couches 2 (L2), bridges, applications DeFi et plus encore.

Nom de la cryptomonnaieZKC

ClassementNo.656

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.42%

Offre en circulation225,685,849

Offre maximale

Offre totale1,022,555,666

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.1342961487062966,2025-09-15

Prix le plus bas0.09438212277323546,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionBoundless est le réseau universel et sans permission en Zero Knowledge (ZK) qui apporte la puissance du ZK à chaque chaîne. Propulsé par des zkVMs RISC-V et une primitive cryptographique innovante et brevetée appelée Proof of Verifiable Work (PoVW), il incite un réseau de mineurs ZK décentralisés grâce au Zero Knowledge Coin ($ZKC), le token natif du protocole. La technologie de Boundless a été développée et lancée par RISC Zero, les innovateurs derrière le premier zkVM RISC-V. Elle fournit un système de preuve ZK scalable pour répondre à la demande croissante du Web3 en matière de preuves ZK, provenant des couches 1 (L1), couches 2 (L2), bridges, applications DeFi et plus encore.

