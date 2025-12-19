ZKP

zkPass est un protocole oracle décentralisé qui transforme les données privées d'Internet en preuves vérifiables on-chain. Construit sur zkTLS — une intégration inédite de 3P-TLS et de la cryptographie Hybrid-ZK — zkPass permet aux utilisateurs et aux applications de prouver des informations issues de n'importe quel site Web en HTTPS, sans avoir besoin d'OAuth, de clés API ni d'intermédiaires de confiance.

Nom de la cryptomonnaieZKP

ClassementNo.531

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)219.63%

Offre en circulation201,666,667

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2016%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.25504820462550387,2025-12-19

Prix le plus bas0.08790505514183251,2025-12-20

Blockchain publiqueETH

