ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

Nom de la cryptomonnaieZLW

ClassementNo.3057

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation72,331,834.1691

Offre maximale300,000,000

Offre totale300,000,000

Taux de circulation0.2411%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.90901936,2021-08-25

Prix le plus bas0.001055090425745058,2025-10-11

Blockchain publiqueBSC

