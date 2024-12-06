ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

Nom de la cryptomonnaieZRO

ClassementNo.122

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)11.14%

Offre en circulation248,260,112.49163148

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2482%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.531013071068836,2024-12-06

Prix le plus bas0.9030421001575925,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

