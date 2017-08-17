ZRX

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

Nom de la cryptomonnaieZRX

ClassementNo.249

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.60%

Offre en circulation848,396,562.8973439

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.8483%

Date d'émission2017-08-17 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.05 USDT

Sommet historique2.531409978866577,2018-01-09

Prix le plus bas0.1039619967341423,2017-08-16

Blockchain publiqueETH

