ZYN

Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain.

Nom de la cryptomonnaieZYN

ClassementNo.3288

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.08%

Offre en circulation41,903,029

Offre maximale0

Offre totale97,772,437.5

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.23601203402,2020-04-07

Prix le plus bas0.000781614906933539,2025-12-24

Blockchain publiqueNONE

Secteur

Réseaux sociaux

