Le Bitcoin Pourrait Atteindre Son Pic en 2026-2028 Selon les Prévisions de PlanB

L'article "Le Bitcoin pourrait atteindre son pic en 2026-2028 selon les perspectives de PlanB" est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. L'analyste crypto PlanB a commenté les prévisions concernant un possible pic du prix du Bitcoin, affirmant qu'il pourrait survenir en 2026-2028. L'expert a noté que certains traders pensent que le sommet local a déjà été atteint à 126 000 $ et s'attendent à une chute en dessous de 100 000 $ en 2026. Cependant, PlanB n'est pas d'accord avec cette vision. Il a réitéré que bien que le cycle de Halving du Bitcoin de quatre ans influence effectivement le marché, faire des prédictions basées uniquement sur celui-ci est une erreur. Selon l'analyste, le modèle Stock-to-Flow indique le prix moyen d'un actif sur le cycle, et non son pic ou son plancher. Source : X/PlanB Dans les trois cycles précédents, la période de six mois avant le halving et dix-huit mois après était effectivement rentable, mais cela n'est pas suffisant pour une prévision fiable, a noté l'expert. PlanB a suggéré que le pic du Bitcoin pourrait ne pas se produire en 2025, mais plutôt en 2026, 2027, ou même 2028. Il pense que cela dépendra d'une "transformation de phase" fondamentale — un changement de marché qui ne s'est pas encore produit dans le cycle actuel. Source : TradingView Parmi les signaux techniques que PlanB considère comme critiques pour le début d'un "grand saut" figurent : L'Indice de force relative (RSI) n'a pas encore atteint 80 Le prix réalisé ne s'est pas écarté de la moyenne mobile sur 200 semaines Perspectives pour le cycle à venir Il a ajouté que soit le "grand saut" est encore à venir, soit le marché a transitionné vers un régime plus stable dominé par les institutions et les fonds. Dans les deux cas, il estime que c'est positif pour le Bitcoin, et un marché baissier majeur sans forte hausse est peu probable. Pour rappel, Citigroup a précédemment déclaré que le Bitcoin reste dépendant du marché boursier. Source : https://coinpaper.com/11791/plan-b-expects-a-later-bitcoin-cycle-peak-and-traders-are-split