Voici pourquoi le prix du Bitcoin s'effondre aujourd'hui

Le Bitcoin (BTC) a de nouveau fortement chuté mardi 21 octobre, glissant de près de 3 % et se négociant jusqu'à 107 552 $ dans les premières heures, ayant perdu tout son élan du week-end.

L'actif a évolué en phase avec l'ensemble du marché crypto, dont la valorisation totale a chuté de plus de 2 % à 3,67 billions de dollars.

Comme prévu, ce nouveau revers tempère les attentes pour "Uptober", le mois connu pour ses gains importants, avec le Bitcoin désormais en baisse de 6,30 % au cours du mois dernier, se négociant à 108 290 $ au moment de la publication.

Graphique mensuel du prix du BTC. Source : Finbold

Les altcoins ont reflété la baisse du Bitcoin. Ethereum (ETH), par exemple, a chuté de 5,3 % à 3 859 $, tandis que XRP a baissé de 2,2 % à 2,41 $, montrant peu de réaction à l'annonce par Ripple Labs d'un nouveau véhicule adossé au Trésor, Evernorth.

Dans le même temps, BNB a perdu 5,7 %, tandis que Cardano (ADA) et Solana (SOL) ont perdu entre 4 % et 6 %. Parmi les Memes Coins, Dogecoin (DOGE) a enregistré les plus grandes pertes, perdant 4,3 %.

Pourquoi le Bitcoin est-il en baisse ?

Comme mentionné, le marché mondial des cryptomonnaies a fortement chuté au cours des dernières 24 heures, le Bitcoin glissant sous une forte pression de vente alors que le sentiment des investisseurs s'est inversé.

La vente a été principalement accélérée par la liquidation de positions crypto à effet de levier d'une valeur de 320 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.

De même, les ETFs Bitcoin spot américains ont enregistré de nouvelles sorties nettes le 20 octobre, prolongeant une série de retraits de quatre jours, BlackRock ayant constaté 101 millions de dollars de rachats.

De plus, avec l'indice de peur et d'avidité à 33 ("Peur"), le BTC semble en Survente, mais le sentiment pourrait changer avant la table ronde sur la politique crypto américaine prévue les 21 et 22 octobre.

La panne d'AWS fait couler les cryptos

Ajoutant à la tourmente, la panne d'Amazon Web Services (AWS) d'hier a perturbé les opérations sur les principales plateformes d'échange, y compris Coinbase.

La perte d'accès aux actifs numériques qui en a résulté a conduit à davantage de Vente panique alors que les systèmes algorithmiques déclenchaient des liquidations.

Ainsi, la correction souligne non seulement la dépendance des cryptos à l'adoption institutionnelle et aux éléments macro, mais aussi sa vulnérabilité aux perturbations techniques.

