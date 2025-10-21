Voici pourquoi le prix du Bitcoin s'effondre aujourd'hui

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
Le post Voici pourquoi le prix du Bitcoin chute aujourd'hui est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) a de nouveau fortement chuté mardi 21 octobre, perdant près de 3% et s'échangeant jusqu'à 107 552 $ dans les premières heures, ayant perdu tout son élan du week-end. L'actif a évolué en phase avec l'ensemble du marché crypto, dont la valorisation totale a chuté de plus de 2% à 3,67 billions de dollars. Comme prévu, ce nouveau revers tempère les attentes pour "Uptober", le mois connu pour ses forts gains, avec Bitcoin maintenant en baisse de 6,30% au cours du mois dernier, s'échangeant à 108 290 $ au moment de la publication. Graphique mensuel du prix BTC. Source : Finbold Les altcoins ont reflété la baisse du Bitcoin. Ethereum (ETH), par exemple, a chuté de 5,3% à 3 859 $, tandis que XRP a baissé de 2,2% à 2,41 $, montrant peu de réaction à l'annonce par Ripple Labs d'un nouveau véhicule adossé au Trésor, Evernorth. Dans le même temps, BNB a perdu 5,7%, tandis que Cardano (ADA) et Solana (SOL) ont perdu entre 4% et 6%. Parmi les memes coins, Dogecoin (DOGE) a enregistré les plus grandes pertes, perdant 4,3%. Pourquoi le Bitcoin est-il en baisse ? Comme mentionné, le marché mondial des cryptomonnaies a fortement chuté au cours des dernières 24 heures, Bitcoin glissant sous une forte pression de vente alors que le sentiment des investisseurs s'est inversé. La vente a été principalement accélérée par la liquidation de positions crypto à effet de levier d'une valeur de 320 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. De même, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré de nouvelles sorties nettes le 20 octobre, prolongeant une série de retraits de quatre jours, BlackRock ayant vu 101 millions de dollars de rachats. De plus, avec l'indice Fear & Greed à 33 ("Peur"), BTC semble survendu, mais le sentiment pourrait changer avant la table ronde sur la politique crypto américaine prévue les 21 et 22 octobre. La panne AWS fait couler les cryptos Ajoutant à la tourmente, la panne d'Amazon Web Services (AWS) d'hier a perturbé les opérations sur les principales plateformes d'échange, y compris Coinbase. La perte d'accès aux actifs numériques qui en a résulté a conduit à davantage de ventes paniques alors que les systèmes algorithmiques déclenchaient des liquidations. Ainsi, la correction souligne non seulement la dépendance des cryptos...Le post Voici pourquoi le prix du Bitcoin chute aujourd'hui est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) a de nouveau fortement chuté mardi 21 octobre, perdant près de 3% et s'échangeant jusqu'à 107 552 $ dans les premières heures, ayant perdu tout son élan du week-end. L'actif a évolué en phase avec l'ensemble du marché crypto, dont la valorisation totale a chuté de plus de 2% à 3,67 billions de dollars. Comme prévu, ce nouveau revers tempère les attentes pour "Uptober", le mois connu pour ses forts gains, avec Bitcoin maintenant en baisse de 6,30% au cours du mois dernier, s'échangeant à 108 290 $ au moment de la publication. Graphique mensuel du prix BTC. Source : Finbold Les altcoins ont reflété la baisse du Bitcoin. Ethereum (ETH), par exemple, a chuté de 5,3% à 3 859 $, tandis que XRP a baissé de 2,2% à 2,41 $, montrant peu de réaction à l'annonce par Ripple Labs d'un nouveau véhicule adossé au Trésor, Evernorth. Dans le même temps, BNB a perdu 5,7%, tandis que Cardano (ADA) et Solana (SOL) ont perdu entre 4% et 6%. Parmi les memes coins, Dogecoin (DOGE) a enregistré les plus grandes pertes, perdant 4,3%. Pourquoi le Bitcoin est-il en baisse ? Comme mentionné, le marché mondial des cryptomonnaies a fortement chuté au cours des dernières 24 heures, Bitcoin glissant sous une forte pression de vente alors que le sentiment des investisseurs s'est inversé. La vente a été principalement accélérée par la liquidation de positions crypto à effet de levier d'une valeur de 320 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. De même, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré de nouvelles sorties nettes le 20 octobre, prolongeant une série de retraits de quatre jours, BlackRock ayant vu 101 millions de dollars de rachats. De plus, avec l'indice Fear & Greed à 33 ("Peur"), BTC semble survendu, mais le sentiment pourrait changer avant la table ronde sur la politique crypto américaine prévue les 21 et 22 octobre. La panne AWS fait couler les cryptos Ajoutant à la tourmente, la panne d'Amazon Web Services (AWS) d'hier a perturbé les opérations sur les principales plateformes d'échange, y compris Coinbase. La perte d'accès aux actifs numériques qui en a résulté a conduit à davantage de ventes paniques alors que les systèmes algorithmiques déclenchaient des liquidations. Ainsi, la correction souligne non seulement la dépendance des cryptos...

Voici pourquoi le prix du Bitcoin s'effondre aujourd'hui

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/21 19:55
Bitcoin
BTC$90,818.91+0.32%
Moonveil
MORE$0.002491-3.59%

Le Bitcoin (BTC) a de nouveau fortement chuté mardi 21 octobre, glissant de près de 3 % et se négociant jusqu'à 107 552 $ dans les premières heures, ayant perdu tout son élan du week-end.

L'actif a évolué en phase avec l'ensemble du marché crypto, dont la valorisation totale a chuté de plus de 2 % à 3,67 billions de dollars.

Comme prévu, ce nouveau revers tempère les attentes pour "Uptober", le mois connu pour ses gains importants, avec le Bitcoin désormais en baisse de 6,30 % au cours du mois dernier, se négociant à 108 290 $ au moment de la publication.

Graphique mensuel du prix du BTC. Source : Finbold

Les altcoins ont reflété la baisse du Bitcoin. Ethereum (ETH), par exemple, a chuté de 5,3 % à 3 859 $, tandis que XRP a baissé de 2,2 % à 2,41 $, montrant peu de réaction à l'annonce par Ripple Labs d'un nouveau véhicule adossé au Trésor, Evernorth.

Dans le même temps, BNB a perdu 5,7 %, tandis que Cardano (ADA) et Solana (SOL) ont perdu entre 4 % et 6 %. Parmi les Memes Coins, Dogecoin (DOGE) a enregistré les plus grandes pertes, perdant 4,3 %.

Pourquoi le Bitcoin est-il en baisse ?

Comme mentionné, le marché mondial des cryptomonnaies a fortement chuté au cours des dernières 24 heures, le Bitcoin glissant sous une forte pression de vente alors que le sentiment des investisseurs s'est inversé. 

La vente a été principalement accélérée par la liquidation de positions crypto à effet de levier d'une valeur de 320 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. 

De même, les ETFs Bitcoin spot américains ont enregistré de nouvelles sorties nettes le 20 octobre, prolongeant une série de retraits de quatre jours, BlackRock ayant constaté 101 millions de dollars de rachats.

De plus, avec l'indice de peur et d'avidité à 33 ("Peur"), le BTC semble en Survente, mais le sentiment pourrait changer avant la table ronde sur la politique crypto américaine prévue les 21 et 22 octobre.

La panne d'AWS fait couler les cryptos

Ajoutant à la tourmente, la panne d'Amazon Web Services (AWS) d'hier a perturbé les opérations sur les principales plateformes d'échange, y compris Coinbase. 

La perte d'accès aux actifs numériques qui en a résulté a conduit à davantage de Vente panique alors que les systèmes algorithmiques déclenchaient des liquidations. 

Ainsi, la correction souligne non seulement la dépendance des cryptos à l'adoption institutionnelle et aux éléments macro, mais aussi sa vulnérabilité aux perturbations techniques.

Image à la une via Shutterstock

Source : https://finbold.com/heres-why-bitcoin-price-is-crashing-today/

Opportunité de marché
Logo de Bitcoin
Cours Bitcoin(BTC)
$90,818.91
$90,818.91$90,818.91
-0.39%
USD
Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

Bien qu'Alex Eala n'ait pas réussi à décrocher le titre, sa rivale chinoise Wang Xinyu salue la Philippinne pour avoir joué malgré sa blessure et livré un combat qui est allé jusqu'au bout
Partager
Rappler2026/01/10 16:35
VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

VanEck prévoit que le Bitcoin pourrait atteindre 2,9 millions de dollars d'ici 2050, décrivant un modèle de valorisation à long terme basé sur l'utilisation pour les règlements et l'adoption en tant que réserve.
Partager
Cryptopolitan2026/01/10 17:10
Rapport d'emploi américain faible coïncide avec 1 milliard de dollars de sorties d'ETF Bitcoin au comptant

Rapport d'emploi américain faible coïncide avec 1 milliard de dollars de sorties d'ETF Bitcoin au comptant

L'article Rapport d'emploi américain faible coïncide avec des sorties de 1 milliard de dollars des ETF Bitcoin au comptant est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Points clés : Le faible rapport sur l'emploi américain de décembre 2025
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 16:30