La marque ToonieBet de Soft2Bet nommée partenaire officiel de paris sportifs et de casino de la CFL

Auteur : BlockonomiSource : Blockonomi
2025/10/21 20:14
TORONTO — ToonieBet, la marque phare de paris sportifs et de casino en ligne de Soft2Bet conçue pour les joueurs canadiens, a été nommée à la fois Partenaire Officiel de Paris Sportifs et Partenaire Officiel de Casino en Ligne de la Ligue canadienne de football (LCF). ​ ​

Ce partenariat pluriannuel établit également ToonieBet comme Partenaire Officiel du match de championnat de la LCF, la Coupe Grey. Les fans d'un océan à l'autre se rassemblent chaque année pour le plus grand événement sportif d'une journée au Canada afin de célébrer une saison incroyable et de voir une équipe gagner le droit de soulever l'emblématique trophée. La 112e Coupe Grey se jouera au stade Princess Auto à Winnipeg le dimanche 16 novembre.

Les fans de l'Ontario âgés de 19 ans et plus pourront parier de manière responsable sur les matchs de la LCF via ToonieBet avec accès aux paris en cours de jeu et aux paris à terme. La collaboration explorera également des expériences de casino en ligne de marque passionnantes sur la plateforme ToonieBet pour divertir les fans existants et en attirer de nouveaux.

Le partenariat de ToonieBet avec la LCF souligne l'engagement continu de Soft2Bet envers les fans de sport canadiens et un investissement supplémentaire dans la tradition sportive canadienne, car cet accord marque le deuxième partenariat sportif de Soft2Bet dans le pays au cours des trois derniers mois, après la désignation de ToonieBet comme Partenaire Officiel de Casino en Ligne des Sénateurs d'Ottawa de la LNH, qui a récemment été élargi avec une offre complète de paris sportifs.

De plus, ToonieBet a été désigné comme Opérateur de Jeu Autorisé Officiel de la LCF, permettant à Soft2Bet d'offrir des expériences de jeu de premier ordre avec des données et statistiques officielles de la LCF aux fans de sport et aux utilisateurs de paris sportifs à travers l'Ontario via la plateforme ToonieBet.

ToonieBet servira également de partenaire présentateur de CFL Fantasy et du Game Tracker en Ontario sur CFL.ca et LCF.ca, en plus d'être le fournisseur de cotes de la LCF sur le tableau d'affichage numérique de la ligue.

