Coinbase Acquiert la Plateforme d'Investissement Echo pour 375 Millions de Dollars en Accord Cash-et-Actions

Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto au monde, a annoncé son plan d'acquisition d'Echo, une plateforme d'investissement on-chain de premier plan, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 375 millions de dollars, marquant sa huitième acquisition majeure de 2025.

L'accord, conclu par un mélange d'espèces et d'actions Coinbase, renforce la poussée de la plateforme vers les marchés de capitaux natifs de la blockchain et les offres de jetons à un stade précoce.​

Coinbase signe un accord avec Echo pour 375 millions de dollars

Selon une déclaration publiée mardi, Coinbase prévoit d'intégrer l'outil phare d'Echo, Sonar, une plateforme pour les ventes de jetons publiques auto-hébergées, dans son écosystème.

Pendant ce temps, Sonar permet aux startups blockchain de lever des fonds directement auprès des investisseurs, rendant le processus plus transparent et accessible.

En intégrant Echo, Coinbase vise à rendre la collecte de fonds plus inclusive, efficace et axée sur la communauté. Les fondateurs auront un accès plus facile au capital, tandis que les investisseurs pourront rejoindre des ventes de jetons privées ou publiques directement via la blockchain, réduisant les barrières et les intermédiaires.

Le fondateur d'Echo confirme l'acquisition

Le fondateur d'Echo et trader crypto populaire Jordan "Cobie" Fish a confirmé l'acquisition sur X, en disant : "Je ne m'attendais certainement pas à ce qu'Echo soit vendu à Coinbase, mais nous y sommes. La marque restera indépendante pour l'instant."

Depuis son lancement, Echo a aidé à lever plus de 200 millions de dollars à travers plus de 300 projets, fournissant des outils qui facilitent l'investissement et la croissance commune pour les startups et les communautés.

Coinbase prévoit d'utiliser la technologie d'Echo pour s'étendre au-delà des ventes de jetons traditionnelles, s'aventurant dans des domaines comme les titres tokenisés et les offres d'actifs du monde réel dans un avenir proche.

Cette acquisition marque la huitième transaction majeure de Coinbase en 2025, après les rachats antérieurs de Deribit, LiquiFi, et un actif NFT lié à la marque du podcast UpOnly.

