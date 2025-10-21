CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
L'article Coinbase acquiert la plateforme d'investissement Echo pour 375 millions de dollars dans une transaction en espèces et en actions est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange crypto au monde, a annoncé son plan d'acquisition d'Echo, une plateforme d'investissement on-chain de premier plan, dans une transaction évaluée à environ 375 millions de dollars, marquant sa huitième acquisition majeure de 2025. L'accord, conclu par un mélange d'espèces et d'actions Coinbase, renforce la poussée de la plateforme d'échange dans les marchés de capitaux natifs de la blockchain et ...L'article Coinbase acquiert la plateforme d'investissement Echo pour 375 millions de dollars dans une transaction en espèces et en actions est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange crypto au monde, a annoncé son plan d'acquisition d'Echo, une plateforme d'investissement on-chain de premier plan, dans une transaction évaluée à environ 375 millions de dollars, marquant sa huitième acquisition majeure de 2025. L'accord, conclu par un mélange d'espèces et d'actions Coinbase, renforce la poussée de la plateforme d'échange dans les marchés de capitaux natifs de la blockchain et ...

Coinbase Acquiert la Plateforme d'Investissement Echo pour 375 Millions de Dollars en Accord Cash-et-Actions

Auteur : CoinPediaSource : CoinPedia
2025/10/21 20:16
Echo
ECHO$0.008407+0.92%
Major
MAJOR$0.127-2.24%
EPNS
PUSH$0.01147-0.77%
Coinbase's Brian Armstrong Hits Back at Banks Over Blocked Stablecoin Rewards

L'article Coinbase acquiert la plateforme d'investissement Echo pour 375 millions de dollars dans le cadre d'un accord en espèces et en actions est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News

Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto au monde, a annoncé son plan d'acquisition d'Echo, une plateforme d'investissement on-chain de premier plan, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 375 millions de dollars, marquant sa huitième acquisition majeure de 2025. 

L'accord, conclu par un mélange d'espèces et d'actions Coinbase, renforce la poussée de la plateforme vers les marchés de capitaux natifs de la blockchain et les offres de jetons à un stade précoce.​

Coinbase signe un accord avec Echo pour 375 millions de dollars

Selon une déclaration publiée mardi, Coinbase prévoit d'intégrer l'outil phare d'Echo, Sonar, une plateforme pour les ventes de jetons publiques auto-hébergées, dans son écosystème. 

Pendant ce temps, Sonar permet aux startups blockchain de lever des fonds directement auprès des investisseurs, rendant le processus plus transparent et accessible.

En intégrant Echo, Coinbase vise à rendre la collecte de fonds plus inclusive, efficace et axée sur la communauté. Les fondateurs auront un accès plus facile au capital, tandis que les investisseurs pourront rejoindre des ventes de jetons privées ou publiques directement via la blockchain, réduisant les barrières et les intermédiaires.

  • À lire également :
  •   Le marché des cryptos vise un rallye en novembre : les espoirs de baisse des taux de la Fed et les données de l'IPC pourraient déclencher un retour du Bitcoin
  •   ,

Le fondateur d'Echo confirme l'acquisition

Le fondateur d'Echo et trader crypto populaire Jordan "Cobie" Fish a confirmé l'acquisition sur X, en disant : "Je ne m'attendais certainement pas à ce qu'Echo soit vendu à Coinbase, mais nous y sommes. La marque restera indépendante pour l'instant."

Depuis son lancement, Echo a aidé à lever plus de 200 millions de dollars à travers plus de 300 projets, fournissant des outils qui facilitent l'investissement et la croissance commune pour les startups et les communautés.

Coinbase prévoit d'utiliser la technologie d'Echo pour s'étendre au-delà des ventes de jetons traditionnelles, s'aventurant dans des domaines comme les titres tokenisés et les offres d'actifs du monde réel dans un avenir proche. 

Cette acquisition marque la huitième transaction majeure de Coinbase en 2025, après les rachats antérieurs de Deribit, LiquiFi, et un actif NFT lié à la marque du podcast UpOnly.

Ne manquez jamais rien dans le monde des cryptos !

Restez en avance avec les dernières nouvelles, analyses d'experts et mises à jour en temps réel sur les dernières tendances en Bitcoin, altcoins, DeFi, NFT et plus encore.

bell icon S'abonner aux actualités

FAQ

Pourquoi Coinbase acquiert-il Echo ?

Coinbase acquiert Echo pour 375 millions de dollars en espèces et en actions afin d'étendre les marchés de capitaux natifs de la blockchain.

Comment Echo s'intégrera-t-il à Coinbase ?

La plateforme Sonar d'Echo sera intégrée à Coinbase, permettant aux startups d'héberger des ventes de jetons publiques directement sur la blockchain.

Comment cette acquisition profite-t-elle aux investisseurs en crypto ?

Les investisseurs peuvent accéder aux ventes de jetons privées et publiques directement sur la blockchain, réduisant les intermédiaires et améliorant la transparence.

Opportunité de marché
Logo de Echo
Cours Echo(ECHO)
$0.008407
$0.008407$0.008407
+0.14%
USD
Graphique du prix de Echo (ECHO) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Plume Network s'associe à BlackOpal pour la tokenisation de 200 millions de dollars de créances brésiliennes sur blockchain.
Partager
CoinLive2026/01/10 17:08
Des tokens ONDO d'une valeur de 23,1 millions de dollars ont été transférés vers quatre portefeuilles ce matin et pourraient affluer vers les exchanges par lots.

Des tokens ONDO d'une valeur de 23,1 millions de dollars ont été transférés vers quatre portefeuilles ce matin et pourraient affluer vers les exchanges par lots.

PANews a rapporté le 10 janvier que, selon onchainschool, 23,1 millions de dollars de tokens ONDO ont été transférés depuis une adresse présumée de l'équipe et distribués
Partager
PANews2026/01/10 17:16
Le projet de calcul confidentiel Zama est maintenant ouvert aux inscriptions publiques.

Le projet de calcul confidentiel Zama est maintenant ouvert aux inscriptions publiques.

PANews a rapporté le 10 janvier que le projet de calcul confidentiel Zama Protocol a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ouvre désormais l'inscription à la vente publique aux investisseurs
Partager
PANews2026/01/10 16:56

Actualités tendance

Plus

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Des tokens ONDO d'une valeur de 23,1 millions de dollars ont été transférés vers quatre portefeuilles ce matin et pourraient affluer vers les exchanges par lots.

Le projet de calcul confidentiel Zama est maintenant ouvert aux inscriptions publiques.

ASTER devrait atteindre 1,50 $ alors que le sentiment du marché reste positif : Analyste

Le « Sous-compte stratégique » a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x, et la position globale affiche actuellement une perte latente d'environ 1,7 million de dollars.

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$90,789.98
$90,789.98$90,789.98

-0.42%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,098.37
$3,098.37$3,098.37

-0.45%

Logo de Solana

Solana

SOL

$136.82
$136.82$136.82

-1.42%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.1035
$2.1035$2.1035

-0.67%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.14001
$0.14001$0.14001

-1.47%