TLDR La panne du cloud d'Amazon Web Services le 20 octobre 2025 a mis Coinbase hors ligne pendant la majeure partie de la journée La panne a affecté les plateformes crypto, les banques, les services de streaming et les réseaux sociaux dans le monde entier Le dysfonctionnement d'AWS a commencé lundi matin et a duré jusqu'à 18h, heure de l'Est Des millions de sites web dépendent de l'infrastructure AWS pour les services de Cloud computing Amazon a confirmé la restauration complète [...] L'article "Panne du Cloud Amazon résolue après avoir impacté les services Internet mondiaux" est apparu en premier sur Blockonomi.

Panne du Cloud Amazon résolue après avoir impacté les services Internet mondiaux

Auteur : BlockonomiSource : Blockonomi
2025/10/21 20:13
TLDR

  • La panne du Cloud d'Amazon Web Services le 20 octobre 2025 a mis Coinbase hors ligne pendant la majeure partie de la journée
  • La panne a affecté les plateformes crypto, les banques, les services de streaming et les médias sociaux dans le monde entier
  • Le dysfonctionnement d'AWS a commencé lundi matin et a duré jusqu'à 18h, heure de l'Est
  • Des millions de sites web dépendent de l'infrastructure AWS pour les services de Cloud computing
  • Amazon a confirmé un rétablissement complet lundi soir avec tous les systèmes opérationnels

Coinbase est tombée hors ligne le 20 octobre 2025 en raison d'une panne massive d'Amazon Web Services. La défaillance du Cloud computing a affecté l'échange crypto ainsi que des centaines d'autres plateformes dans le monde entier.

La perturbation a commencé tôt lundi matin et s'est poursuivie pendant la majeure partie de la journée. Les utilisateurs tentant d'accéder à Coinbase ont trouvé la plateforme indisponible pendant les heures de trading actives.

AWS fournit l'infrastructure sous-jacente pour des millions de sites web et d'applications. La panne a révélé combien de services dépendent d'un seul fournisseur de cloud.

Perturbation généralisée dans tous les secteurs

La défaillance d'AWS a impacté plus que les plateformes crypto. Les services bancaires, notamment Lloyds, Bank of Scotland et Halifax, ont connu des problèmes d'accès.

Des applications populaires comme Snapchat, Coinbase, Roblox et Zoom sont tombées en panne. Le service de streaming Hulu et la plateforme de paiement Venmo ont également cessé de fonctionner.

Les clients de Starbucks ne pouvaient pas passer de commandes mobiles via l'application. Même le HMRC, l'autorité fiscale britannique, a fait face à des interruptions de service.

La panne a démontré l'étendue de la domination d'AWS sur le marché du Cloud computing. Les agences gouvernementales, les universités et les grandes entreprises utilisent toutes ce service.

L'Associated Press a rapporté faire partie des organisations touchées. Les entreprises de tous les secteurs ont connu des temps d'arrêt pendant l'incident.

Chronologie des efforts de récupération

AWS a reconnu le problème environ trois heures après son début. L'entreprise a publié des mises à jour sur son tableau de bord d'état de santé tout au long de la journée.

Les ingénieurs d'Amazon ont travaillé pour identifier la source du dysfonctionnement. L'entreprise a déterminé que le problème provenait de sa division de Cloud computing.

Downdetector a montré des milliers de signalements d'utilisateurs concernant des problèmes AWS. Les rapports ont suivi l'ampleur de la perturbation en temps réel.

L'expert en cybersécurité Mike Chapple a fourni un aperçu du processus de récupération. Il a déclaré que des récupérations lentes et cahoteuses sont typiques pour des pannes de cette ampleur.

AWS a commencé à restaurer progressivement les services tout au long de l'après-midi. Différentes plateformes sont revenues en ligne à des moments variables pendant la récupération.

L'entreprise a annoncé une résolution complète à 18h, heure de l'Est. AWS a confirmé que tous les services étaient revenus à des opérations normales.

Les traders crypto ont fait face à des heures sans accès à leurs comptes Coinbase. Le timing a coïncidé avec les heures de trading régulières dans plusieurs fuseaux horaires.

Les clients de services financiers ont eu du mal à accéder aux plateformes bancaires pendant les heures de bureau. La perturbation a affecté les transactions personnelles et professionnelles.

Les plateformes de divertissement sont restées hors service pendant la majeure partie de la journée. Les utilisateurs de services de streaming et de jeux n'avaient aucun accès pendant la panne.

Les entreprises ont commencé à calculer les pertes dues à la panne prolongée. L'incident a soulevé des questions sur la dépendance à l'infrastructure cloud centralisée.

L'infrastructure AWS soutient les opérations d'innombrables organisations mondiales. Le service gère les tâches informatiques pour les sites web, les applications et les systèmes d'entreprise.

Amazon a résolu tous les problèmes techniques lundi soir. L'entreprise a confirmé des opérations normales sur l'ensemble de son réseau cloud à la fin du 20 octobre 2025.

L'article Amazon Cloud Outage Fixed After Worldwide Internet Services Impacted est apparu en premier sur Blockonomi.

