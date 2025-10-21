Location Ripple Labs : One Leadenhall recherche des bureaux de premier ordre dans la City

Des rapports indiquent qu'un bail de Ripple Labs est en cours de négociation pour les étages supérieurs de One Leadenhall dans la City de Londres.

Quelles sont les conditions rapportées de l'accord One Leadenhall ?

Quelle superficie et quels loyers sont cités ?

Selon Bloomberg (Natasha Voase, 21 octobre 2025), les négociations portent sur environ 90 000 pieds carrés (8 361,3 m²) répartis sur les niveaux supérieurs de la tour.



Les commentaires du marché citent des loyers demandés d'environ 140 £ par pied carré, positionnant l'immeuble parmi les plus chers du quartier financier de Londres.

En bref, le package rapporté offrirait une grande empreinte contiguë dans un développement Brookfield de 35 étages, et le loyer principal ancre les perceptions de valeur pour les offres comparables de Mayfair et de la City.

One Leadenhall est-il un actif de tour londonienne de Brookfield destiné aux bureaux haut de gamme ?

One Leadenhall est un développement de 35 étages par Brookfield, commercialisé pour des occupants premium recherchant une connectivité centrale et des spécifications modernes. La taille et les prix cités renforceraient la stratégie de Brookfield visant à cibler des locataires de premier ordre sur les marchés de loyers de bureaux de premier choix.

Quelles sont les implications plus larges pour le marché ?

Cela pourrait-il modifier la demande d'espaces comparables à Mayfair ou affecter l'empreinte des bureaux de Ripple Labs ?

Un engagement de cette ampleur de la part d'une grande entreprise crypto signalerait un appétit continu pour des locaux de qualité dans le centre de Londres et pourrait influencer le ton des locations dans les espaces comparables de la City et de Mayfair.



Les analystes affirment que de tels accords aident à redéfinir les références tant pour les propriétaires que pour les occupants.

Source Bloomberg, Natasha Voase, 21 octobre 2025. Pour les détails du bâtiment, voir Brookfield Properties et le contexte du marché dans le Rapport sur le Marché des Bureaux de Londres par CBRE.