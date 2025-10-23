Bitcoin et l'or se préparent pour l'IPC alors que les données clés s'assombrissent

Avec la plupart des données économiques américaines verrouillées en raison de la fermeture gouvernementale en cours, le rapport de l'indice des prix à la consommation de septembre, dont la publication est prévue pour le 24 octobre, est devenu le seul repère majeur du marché. Les traders surveillent attentivement les signes d'un ralentissement de l'inflation qui pourrait façonner les attentes de liquidité et déterminer le prochain mouvement du Bitcoin. Tous les regards tournés vers l'IPC au milieu de la fermeture américaine et du marché […]
Source: https://news.bitcoin.com/bitcoin-gold-brace-for-cpi-as-key-data-goes-dark/
