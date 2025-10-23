Bitcoin et l'or se préparent pour l'IPC alors que les données clés s'assombrissent

L'article Bitcoin et Or se préparent pour le CPI alors que les données clés disparaissent est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Avec la plupart des données économiques américaines verrouillées en raison de la fermeture gouvernementale en cours, le rapport de l'Indice des prix à la consommation de septembre, dont la publication est prévue pour le 24 octobre, est devenu le seul repère majeur du marché. Les traders surveillent attentivement les signes d'un assouplissement de l'inflation qui pourrait façonner les attentes de liquidité et déterminer le prochain mouvement du Bitcoin. Tous les regards tournés vers le CPI au milieu de la fermeture américaine et du marché [...] Source : https://news.bitcoin.com/bitcoin-gold-brace-for-cpi-as-key-data-goes-dark/ L'article Bitcoin et Or se préparent pour le CPI alors que les données clés disparaissent est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Avec la plupart des données économiques américaines verrouillées en raison de la fermeture gouvernementale en cours, le rapport de l'Indice des prix à la consommation de septembre, dont la publication est prévue pour le 24 octobre, est devenu le seul repère majeur du marché. Les traders surveillent attentivement les signes d'un assouplissement de l'inflation qui pourrait façonner les attentes de liquidité et déterminer le prochain mouvement du Bitcoin. Tous les regards tournés vers le CPI au milieu de la fermeture américaine et du marché [...] Source : https://news.bitcoin.com/bitcoin-gold-brace-for-cpi-as-key-data-goes-dark/