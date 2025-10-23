CEXDEX+
Husky Inu (HINU) se prépare pour la prochaine augmentation de prix de sa phase de pré-lancement. L'augmentation de prix verra la valeur du token HINU passer de 0,00021736 $ à 0,00021800 $.Husky Inu (HINU) se prépare pour la prochaine augmentation de prix de sa phase de pré-lancement. L'augmentation de prix verra la valeur du token HINU passer de 0,00021736 $ à 0,00021800 $.

Husky Inu (HINU) Se Prépare Pour Le Prochain Bond De Prix

Auteur : CryptodailySource : Cryptodaily
2025/10/23 02:00
TokenFi
TOKEN$0.00562+4.71%

Husky Inu (HINU) se prépare pour la prochaine augmentation de prix de sa phase de pré-lancement. Cette augmentation de prix verra la valeur du token HINU passer de 0,00021736 $ à 0,00021800 $.

Pendant ce temps, le marché des crypto-monnaies continue d'évoluer dans le rouge, avec Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) et d'autres tokens évoluant en territoire baissier.

Husky Inu (HINU) prêt à passer à 0,00021800 $

Husky Inu (HINU) se prépare pour sa prochaine augmentation de prix, qui aura lieu dans un peu plus de seize heures, alors que sa phase de pré-lancement se poursuit. La dernière augmentation de prix verra le token HINU passer de sa valeur actuelle de 0,00021736 $ à 0,00021800 $. Les augmentations régulières de prix du projet font partie de sa phase de pré-lancement, qui a débuté le 1er avril. La valeur du token HINU était de 0,00015000 $ au début de la phase de pré-lancement. Depuis lors, il a enregistré plusieurs augmentations de prix, utilisant un système de tarification dynamique.

La phase de pré-lancement de Husky Inu prend le relais là où la prévente s'est arrêtée, aidant à renforcer la communauté naissante du projet et permettant au projet de poursuivre ses efforts de collecte de fonds. C'est la prochaine étape de la feuille de route du projet, lui permettant de lever des capitaux pour financer les améliorations de la plateforme, les développements en cours, les initiatives marketing et l'expansion plus large de l'écosystème. La phase de pré-lancement utilise une stratégie progressive de tarification des tokens pour récompenser les premiers soutiens du projet et promouvoir une croissance transparente.

Le projet a également franchi le cap des 900 000 $ après plusieurs retards alors que le marché des crypto-monnaies était aux prises avec la volatilité et la pression de vente en septembre. En conséquence, la collecte de fonds a ralenti avant de reprendre après le rebond des marchés. Husky Inu a adopté une stratégie de tarification dynamique pendant sa phase de pré-lancement, augmentant la valeur du token HINU tous les deux jours. Cela a permis au projet de lever des fonds rapidement tout en maintenant des prix favorables et en renforçant sa communauté croissante. Grâce à sa stratégie dynamique, Husky Inu a levé 903 276 $ jusqu'à présent, et reste en bonne voie pour atteindre son objectif déclaré de 1,2 million de dollars.

Le marché des crypto-monnaies peine à démarrer

Le marché des crypto-monnaies peine à rebondir alors que Bitcoin (BTC) et d'autres crypto-monnaies n'ont pas réussi à reprendre de l'élan. BTC est en légère hausse au cours des dernières 24 heures, se négociant autour de 108 200 $. La reprise de la crypto-monnaie phare s'est arrêtée après avoir dépassé les 113 000 $, avec une pression de vente faisant chuter le prix en dessous de 110 000 $. Pendant ce temps, Ethereum (ETH) peine à reconquérir la barre des 4 000 $. L'altcoin est en baisse de près de 1 % au cours des dernières 24 heures, se négociant autour de 3 862 $. Ripple (XRP) est également en baisse de près de 1 %, tandis que Solana (SOL) est légèrement en baisse, se négociant autour de 184 $.

Dogecoin (DOGE) est en baisse de plus de 1 % et Cardano (ADA) se négocie également dans le rouge à 0,636 $. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) et Polkadot (DOT) ont également enregistré des pertes notables au cours des dernières 24 heures.

Visitez les liens suivants pour plus d'informations sur Husky Inu :

  • Site web : Site officiel de Husky Inu

  • Twitter : Twitter de Husky Inu

  • Telegram : Telegram de Husky Inu

Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.

