De nombreux Russes craignent que le rouble numérique ne nuise à la liberté financière

Près de la moitié des citoyens russes considèrent le rouble numérique comme un simple outil de contrôle gouvernemental sur leurs finances, et presque autant craignent que cette nouvelle forme de monnaie nationale nuise à la liberté financière en général.

L'utilisation régulière des cryptomonnaies reste relativement limitée en Russie, qui n'a pas encore réglementé ce domaine, bien qu'un cinquième des personnes interrogées dans une nouvelle enquête admettent avoir essayé la monnaie numérique décentralisée au moins plusieurs fois.

Les Russes restent méfiants envers le rouble numérique

Près de la moitié des participants à un sondage russe (47%) estiment que l'objectif principal de l'introduction du rouble numérique est de permettre au gouvernement de Moscou d'exercer un contrôle plus strict sur les flux financiers.

Alors que deux tiers des Russes (65%) sont conscients de l'arrivée prochaine de la monnaie numérique de banque centrale (CBDC) dans leur pays, 31% n'en savent pratiquement rien, et le reste n'en a pas une idée claire.

Plus d'un quart (26%) sont convaincus que la nouvelle incarnation de la monnaie légale renforcera la sécurité des transactions, tandis que 25% insistent sur le fait qu'il s'agit d'une caractéristique inhérente à tout système financier moderne.

Plus d'un cinquième des répondants (22%) voient la principale raison d'une monnaie émise par l'État dans l'amélioration de la commodité pour les utilisateurs, tandis que 18% citent une réduction attendue des coûts bancaires et commerciaux.

Les résultats de cette étude récente, menée par la société d'analyse de marché Mar Consult, ont été cités dans un article publié par le portail indépendant d'actualités technologiques Runet.

Alexander Novikov, directeur de recherche chez Mar Consult, a commenté :

La confiance dans la sécurité du système du rouble numérique est généralement faible, avec seulement 36% des Russes convaincus de la sécurité de la CBDC. Près de la moitié, soit 46%, ont de sérieuses réserves.

Leurs plus grandes préoccupations incluent les problèmes techniques potentiels (43%), les attaques de pirates informatiques et les fuites de données sensibles (39%), et l'ingérence gouvernementale dans les finances personnelles (38%).

Quatre participants sur 10 ont déclaré qu'ils ne partageraient pas volontairement d'informations sur leurs transactions avec l'émetteur de la monnaie, la Banque centrale de Russie (CBR).

Une part importante des sondés craint que le rouble numérique s'accompagne de restrictions financières - 41% le considèrent comme limitant la liberté financière, 30% ne s'attendent à aucun changement majeur, et seulement 7% pensent qu'il améliorera l'indépendance financière.

"Les régulateurs financiers du pays devraient accroître la confiance du public dans leurs initiatives, y compris dans l'introduction du rouble numérique," a suggéré Novikov, ajoutant :

Les répondants ont également souligné certains des avantages potentiels de la CBDC, tels que des paiements et transferts plus rapides (40%), la transparence (26%), la facilité d'utilisation (26%), les économies sur les frais bancaires (25%), la sécurité des transactions (22%), et les remboursements instantanés (17%).

La Banque de Russie teste le rouble numérique depuis plus de deux ans dans des essais avec un nombre limité de participants. Son lancement pour usage public était initialement prévu pour 2025, mais a ensuite été reporté d'un an.

Suite à un appel à l'adoption massive du président Poutine cet été, l'autorité monétaire a fixé de nouvelles dates pour son introduction progressive, par étapes à partir du 1er septembre 2026, comme rapporté par Cryptopolitan.

Un cinquième des Russes a utilisé des crypto plus d'une fois

Environ 1 200 personnes, âgées de 18 à 64 ans, ont été contactées pour l'enquête, réalisée en octobre à travers la Russie. Le sondage a également couvert les attitudes générales envers la monnaie numérique, y compris les cryptomonnaies.

Bien qu'il ait établi que seulement 4% des répondants utilisent régulièrement des monnaies numériques, il a également constaté que 19% l'ont fait à plus d'une occasion. La majorité n'a jamais essayé, mais 7% prévoient de le faire à l'avenir.

Environ 8% des Russes plus aisés, avec un revenu mensuel de 200 000 roubles ou plus (environ 2 500 $), utilisent régulièrement les cryptomonnaies, ce qui est bien au-dessus de la moyenne.

"Cependant, même dans ce groupe, 59% n'ont jamais essayé les monnaies numériques. Cela indique le faible niveau de pénétration des cryptomonnaies dans la vie quotidienne," a remarqué Runet dans son rapport.

"L'utilisation des monnaies numériques en Russie reste un phénomène de niche," a conclu Alexander Novikov de Mar Consult, qui attribue ce constat soit à un manque de confiance, soit à un manque de nécessité.

