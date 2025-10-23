La prévente de MoonBull est le prochain Meme Coin à 1000x à acheter si vous avez manqué le dernier Moonshot de Brett Auteur : Coinstats Source : Coinstats 2025/10/23 02:10 Partager

Pourriez-vous revenir en arrière et vous lancer dans ces premières ICO qui ont fait des millionnaires du jour au lendemain ? Brett, Pepe, et même Dogecoin ont tous commencé petit avant d'exploser en valeur. Les premiers investisseurs de Brett ont acheté pour moins d'un centime avant que son prix ne monte en flèche à des hauteurs vertigineuses. C'est le genre d'histoire qui fait dire à chaque trader : "Si seulement j'avais […]

