L'élan des ETF Bitcoin rebondit alors que le prix de l'or chute, reprise du BTC en vue ?

L'ETF Bitcoin Spot américain a retrouvé son momentum, comme en témoignent les récentes données de flux de fonds vers cet instrument d'investissement.

Cela indique également que l'intérêt institutionnel pour le Bitcoin USD a attiré l'attention des traders.

Ce qui a davantage alimenté l'optimisme, c'est qu'il n'y a pas eu de débit le 21 octobre. Même l'IBIT de BlackRock, qui a poursuivi sa série de débits pendant les cinq derniers jours, a enregistré un afflux lors de la session précédente.

Pendant ce temps, cela survient alors que le prix de l'or continue de chuter, ce qui a davantage stimulé le sentiment du marché.

De nombreux experts du marché estiment que la récente baisse de la valeur du métal précieux suggère un changement de focus du marché vers les actifs numériques.

Cela dit, les observateurs du marché anticipent une forte reprise du prix du BTC.

Cependant, il convient de noter que les analystes ont mis en évidence des niveaux de prix clés du Bitcoin à surveiller, qui pourraient déterminer le momentum à venir de la crypto phare.

L'afflux d'ETF Bitcoin suggère une reprise du prix du BTC

Le prix du BTC a enregistré une reprise massive récemment, suscitant l'optimisme du marché, mais il semble que le momentum ait été de courte durée.

Après avoir atteint un haut en 24h de 114 000 $, le Bitcoin USD s'est à nouveau replié au niveau de 108 000 $ aujourd'hui, au moment de la rédaction.

Cependant, son volume de trading a considérablement augmenté de plus de 65 % pour atteindre 104 milliards de dollars, suggérant une activité de trading renouvelée sur le marché.

Malgré cela, la crypto a perdu plus de 3 % sur le graphique hebdomadaire, tout en perdant environ 4 % au cours des 30 derniers jours.

Pendant ce temps, les tendances récentes du marché ont stimulé le sentiment du marché. Pour contextualiser, l'ETF Bitcoin Spot américain a inversé sa tendance de flux de fonds le 21 octobre, après avoir connu un débit robuste au cours des derniers jours.

Selon les données de Farside Investors, l'instrument d'investissement a enregistré un afflux de 477,2 millions de dollars mardi. Cet afflux fait suite à une série de débits au cours des quatre derniers jours jusqu'au 20 octobre.

Notamment, l'IBIT de BlackRock a mené le flux de fonds mardi, avec un afflux de 210,9 millions de dollars. L'ARKB d'ARK Invest a également enregistré un afflux de 162,9 millions de dollars.

Flux de fonds ETF Bitcoin Spot américain | Source : Farside Investors

Baisse du prix de l'or : Impact sur le Bitcoin USD

Le prix de l'or a poursuivi sa chute pour le deuxième jour consécutif, baissant de plus de 1,4 % aujourd'hui à 4 063 $.

Cela a également stimulé le sentiment du marché parallèlement à l'afflux d'ETF Bitcoin, indiquant un changement de focus des investisseurs au milieu des incertitudes actuelles du marché.

La Kobeissi Letter a souligné cette tendance, en déclarant que "L'or prolonge ses pertes sur deux jours à -8 %, effaçant plus de -2,5 billions de dollars de capitalisation boursière."

Cela marque également la plus importante baisse sur deux jours pour cet actif depuis 2013, surtout après que le lingot ait récemment atteint un record historique.

L'analyste Michael van de Poppe a également salué la baisse du prix de l'or. Il a noté que si le Bitcoin USD franchit les 112 000 $, il pourrait viser un nouveau sommet historique, déclenchant potentiellement un rallye des altcoins.

Poppe a noté : "La volatilité de l'or est super élevée, c'est dû au fait que c'est une valeur aberrante massive que nous avons observée ces derniers mois."

Analyse du prix de l'or | Source : Michael van de Poppe, X

En outre, il estime que le prix de l'or a déjà atteint son pic pour le moment, indiquant que l'argent serait réorienté vers d'autres actifs à risque.

Cela dit, il semble que les participants du marché anticipent que les fonds se détournent vers le Bitcoin et les actifs numériques. Si cela se produit, cela pourrait fournir un soutien massif à la reprise du prix du BTC.

Niveaux de prix BTC à surveiller

Alors que les institutions retrouvent leur confiance, comme en témoignent les récentes données d'afflux d'ETF Bitcoin, les analystes ont partagé des informations clés sur la crypto phare.

Dans un récent post sur X, l'analyste Ted a déclaré que le support de 107 000 $ à 108 000 $ marque une région vitale pour le prix du BTC.

Selon lui, si le support se maintient, le Bitcoin USD pourrait connaître une reprise robuste, visant potentiellement un nouveau sommet historique.

Analyse du prix BTC | Source : TedPillows, X

À l'inverse, l'échec à maintenir le support pourrait déclencher une autre vente massive sur le marché du Bitcoin. Il estime qu'un tel scénario pourrait provoquer un crash du BTC à 100 000 $.

De plus, il a noté que 12 milliards de dollars de positions courtes seront liquidés si le Bitcoin augmente de 10 %. À l'inverse, 6,98 milliards de dollars de positions longues devraient être liquidés dans un scénario baissier d'une chute de 10 %.

Carte de liquidation Bitcoin USD | Source : TedPillows, X

Compte tenu de cela, les investisseurs devraient faire preuve de prudence en plaçant leurs paris dans ce scénario volatile du marché.