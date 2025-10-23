CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
Le post Bitcoin : Les détenteurs à long terme vendent, les particuliers achètent - Qui gagne dans le prochain mouvement du BTC ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Points clés À quoi correspond un BCMI à 0,5 pour Bitcoin ? Cela montre un refroidissement du marché à mi-cycle, pas un effondrement—suggérant un équilibre de valorisation avant la prochaine phase d'expansion. Les traders se préparent-ils à un rebond ? Oui. Les particuliers ont ajouté 435 millions de dollars en BTC tandis que les baleines ont vendu 28K BTC, suggérant une confiance dans l'élan de reprise près de la résistance à 111K dollars. Bitcoin [BTC] n'a pas réussi à clôturer au-dessus du seuil de 111 000 dollars depuis le 15 octobre, les prix continuant à osciller sous ce niveau. Les données du marché indiquaient qu'une reprise potentielle était toujours en vue. Cependant, une forte pression de vente des détenteurs à long terme pourrait peser sur tout rebond. Bitcoin prêt pour un rallye ? L'indice combiné du marché Bitcoin (BCMI) de CryptoQuant a montré que, bien que le prix du Bitcoin se soit affaibli, sa structure fondamentale est restée intacte. Pour les non-initiés, le BCMI agrège la valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV), le profit/perte non réalisé net (NUPL) et le ratio de profit des sorties dépensées (SOPR) pour capturer la valorisation, la prise de profit et le sentiment. Au moment de la publication, la lecture du BCMI se situait à 0,5, indiquant que Bitcoin était dans une zone neutre, également connue sous le nom d'équilibre de mi-cycle. Source : CryptoQuant Historiquement, un retest de cette fourchette (0,45-0,5) a précédé des expansions majeures, où les prix ont grimpé à mesure que les conditions on-chain se réinitialisaient. Ce modèle suggère que Bitcoin pourrait être dans une phase de refroidissement avant que l'élan ne se reconstruise, préparant potentiellement le terrain pour une nouvelle poussée vers le niveau de 111 000 dollars. Cependant, les détenteurs à long terme semblaient résister à cette tendance de reprise. Les détenteurs à long terme continuent de vendre Les données de Glassnode ont confirmé que les détenteurs à long terme ont distribué du BTC de façon constante. Depuis le 15 octobre, lorsque Bitcoin a clôturé pour la dernière fois au-dessus de 111 000 dollars, l'offre totale de cette cohorte a chuté d'environ 28 000 BTC. Source : Glassnode De plus, les données ont montré une hausse notable de l'activité de vente. Les ventes quotidiennes moyennes des détenteurs à long terme sont passées de 12 500 BTC en juillet à 22 500 BTC par jour en octobre. Cette tendance croissante à la distribution, associée à une conviction plus faible...Le post Bitcoin : Les détenteurs à long terme vendent, les particuliers achètent - Qui gagne dans le prochain mouvement du BTC ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Points clés À quoi correspond un BCMI à 0,5 pour Bitcoin ? Cela montre un refroidissement du marché à mi-cycle, pas un effondrement—suggérant un équilibre de valorisation avant la prochaine phase d'expansion. Les traders se préparent-ils à un rebond ? Oui. Les particuliers ont ajouté 435 millions de dollars en BTC tandis que les baleines ont vendu 28K BTC, suggérant une confiance dans l'élan de reprise près de la résistance à 111K dollars. Bitcoin [BTC] n'a pas réussi à clôturer au-dessus du seuil de 111 000 dollars depuis le 15 octobre, les prix continuant à osciller sous ce niveau. Les données du marché indiquaient qu'une reprise potentielle était toujours en vue. Cependant, une forte pression de vente des détenteurs à long terme pourrait peser sur tout rebond. Bitcoin prêt pour un rallye ? L'indice combiné du marché Bitcoin (BCMI) de CryptoQuant a montré que, bien que le prix du Bitcoin se soit affaibli, sa structure fondamentale est restée intacte. Pour les non-initiés, le BCMI agrège la valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV), le profit/perte non réalisé net (NUPL) et le ratio de profit des sorties dépensées (SOPR) pour capturer la valorisation, la prise de profit et le sentiment. Au moment de la publication, la lecture du BCMI se situait à 0,5, indiquant que Bitcoin était dans une zone neutre, également connue sous le nom d'équilibre de mi-cycle. Source : CryptoQuant Historiquement, un retest de cette fourchette (0,45-0,5) a précédé des expansions majeures, où les prix ont grimpé à mesure que les conditions on-chain se réinitialisaient. Ce modèle suggère que Bitcoin pourrait être dans une phase de refroidissement avant que l'élan ne se reconstruise, préparant potentiellement le terrain pour une nouvelle poussée vers le niveau de 111 000 dollars. Cependant, les détenteurs à long terme semblaient résister à cette tendance de reprise. Les détenteurs à long terme continuent de vendre Les données de Glassnode ont confirmé que les détenteurs à long terme ont distribué du BTC de façon constante. Depuis le 15 octobre, lorsque Bitcoin a clôturé pour la dernière fois au-dessus de 111 000 dollars, l'offre totale de cette cohorte a chuté d'environ 28 000 BTC. Source : Glassnode De plus, les données ont montré une hausse notable de l'activité de vente. Les ventes quotidiennes moyennes des détenteurs à long terme sont passées de 12 500 BTC en juillet à 22 500 BTC par jour en octobre. Cette tendance croissante à la distribution, associée à une conviction plus faible...

Bitcoin : Les détenteurs à long terme vendent, les particuliers achètent – Qui gagne dans le prochain mouvement du BTC ?

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/23 04:14
Bitcoin
BTC$90,761.03+0.35%
Movement
MOVE$0.03504-0.14%
Notcoin
NOT$0.0005882-0.80%
NEAR
NEAR$1.706+1.54%
DeepBook
DEEP$0.052253-3.41%

Points clés

Que signifie un BCMI à 0,5 pour le Bitcoin ?

Cela montre un refroidissement du marché à mi-cycle, sans effondrement—suggérant un équilibre de valorisation avant la prochaine phase d'expansion.

Les traders se préparent-ils à un rebond ?

Oui. Les particuliers ont ajouté 435 millions de dollars de BTC tandis que les baleines ont vendu 28K BTC, suggérant une confiance dans l'élan de reprise près de la résistance à 111K dollars.

Le Bitcoin [BTC] n'a pas réussi à clôturer au-dessus du seuil de 111 000 dollars depuis le 15 octobre, les prix continuant à osciller sous ce niveau.

Les données du marché indiquaient qu'une reprise potentielle était toujours en vue. Cependant, une forte pression de vente des détenteurs à long terme pourrait peser sur tout rebond.

Bitcoin prêt pour un rallye ?

L'indice combiné du marché Bitcoin (BCMI) de CryptoQuant a montré que, bien que le prix du Bitcoin se soit affaibli, sa structure fondamentale est restée intacte.

Pour les non-initiés, le BCMI agrège la valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV), le profit/perte non réalisé net (NUPL) et le ratio de profit des sorties dépensées (SOPR) pour capturer la valorisation, la prise de profit et le sentiment.

Au moment de la publication, la lecture du BCMI se situait à 0,5, indiquant que le Bitcoin était dans une zone neutre, également connue sous le nom d'équilibre de mi-cycle.

Source : CryptoQuant

Historiquement, un retest de cette plage (0,45-0,5) a précédé des expansions majeures, où les prix ont grimpé à mesure que les conditions on-chain se réinitialisaient.

Ce modèle suggère que le Bitcoin pourrait être dans une phase de refroidissement avant que l'élan ne se reconstruise, préparant potentiellement le terrain pour une nouvelle poussée vers le niveau de 111 000 dollars.

Cependant, les détenteurs à long terme semblaient résister à cette tendance de reprise.

Les détenteurs à long terme continuent de vendre

Les données de Glassnode ont confirmé que les détenteurs à long terme ont distribué du BTC de manière constante. Depuis le 15 octobre, lorsque le Bitcoin a clôturé pour la dernière fois au-dessus de 111 000 dollars, l'offre totale de cette cohorte a chuté d'environ 28 000 BTC.

Source : Glassnode

De plus, les données ont montré une hausse notable de l'activité de vente. Les ventes quotidiennes moyennes des détenteurs à long terme sont passées de 12 500 BTC en juillet à 22 500 BTC par jour en octobre.

Cette tendance croissante à la distribution, associée à une conviction plus faible parmi les détenteurs de profits, a augmenté la pression sur le sentiment à court terme.

Les données de CryptoQuant ont montré que les pertes non réalisées totalisaient environ 6,95 milliards de dollars, signalant que plusieurs traders pourraient encore sortir de leurs positions avant un rebond plus fort.

Malgré cela, l'accumulation par les particuliers a commencé à compenser une partie de cette distribution.

Les investisseurs particuliers contrebalancent

Les données de CoinGlass ont montré que les traders particuliers ont été des acheteurs nets depuis le 20 octobre, achetant environ 435 millions de dollars de BTC en 48 heures—leur plus important afflux depuis le 10 octobre.

Source : CoinGlass

Au moment de la publication, ce groupe a acquis 20 millions de dollars supplémentaires de Bitcoin, soulignant leur confiance dans l'actif.

Une accumulation soutenue à ce niveau pourrait aider à contrer la pression baissière des détenteurs à long terme et soutenir l'élan du Bitcoin vers un nouveau rallye.

Suivant : Le piège haussier de FLOKI se concrétise ! Le memecoin chute de 13% en 36 heures

Source : https://ambcrypto.com/bitcoin-long-term-holders-dump-retail-loads-up-who-wins-in-btcs-next-move/

Opportunité de marché
Logo de Bitcoin
Cours Bitcoin(BTC)
$90,761.03
$90,761.03$90,761.03
-0.45%
USD
Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

Bien qu'Alex Eala n'ait pas réussi à décrocher le titre, sa rivale chinoise Wang Xinyu salue la Philippinne pour avoir joué malgré sa blessure et livré un combat qui est allé jusqu'au bout
Partager
Rappler2026/01/10 16:35
Des hackers nord-coréens volent 2 milliards de dollars lors d'un braquage crypto en 2025

Des hackers nord-coréens volent 2 milliards de dollars lors d'un braquage crypto en 2025

L'article Les Hackers Nord-Coréens Volent 2 Milliards de Dollars dans un Braquage Crypto en 2025 est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Les Hackers Nord-Coréens Ont Réalisé un Braquage Crypto de 2 Milliards de Dollars en 2025
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 15:50
Les Memes Coins en hausse alors que le marché des cryptos sort de sa torpeur

Les Memes Coins en hausse alors que le marché des cryptos sort de sa torpeur

Les memecoins ont retrouvé leur dynamique avec des augmentations significatives de leur valeur de marché. L'écosystème de Solana attire des investissements spéculatifs en raison de ses frais peu élevés. Continuer
Partager
Coinstats2026/01/10 15:40