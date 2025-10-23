Bitcoin : Les détenteurs à long terme vendent, les particuliers achètent – Qui gagne dans le prochain mouvement du BTC ?

Points clés

Que signifie un BCMI à 0,5 pour le Bitcoin ?

Cela montre un refroidissement du marché à mi-cycle, sans effondrement—suggérant un équilibre de valorisation avant la prochaine phase d'expansion.

Les traders se préparent-ils à un rebond ?

Oui. Les particuliers ont ajouté 435 millions de dollars de BTC tandis que les baleines ont vendu 28K BTC, suggérant une confiance dans l'élan de reprise près de la résistance à 111K dollars.

Le Bitcoin [BTC] n'a pas réussi à clôturer au-dessus du seuil de 111 000 dollars depuis le 15 octobre, les prix continuant à osciller sous ce niveau.

Les données du marché indiquaient qu'une reprise potentielle était toujours en vue. Cependant, une forte pression de vente des détenteurs à long terme pourrait peser sur tout rebond.

Bitcoin prêt pour un rallye ?

L'indice combiné du marché Bitcoin (BCMI) de CryptoQuant a montré que, bien que le prix du Bitcoin se soit affaibli, sa structure fondamentale est restée intacte.

Pour les non-initiés, le BCMI agrège la valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV), le profit/perte non réalisé net (NUPL) et le ratio de profit des sorties dépensées (SOPR) pour capturer la valorisation, la prise de profit et le sentiment.

Au moment de la publication, la lecture du BCMI se situait à 0,5, indiquant que le Bitcoin était dans une zone neutre, également connue sous le nom d'équilibre de mi-cycle.

Source : CryptoQuant

Historiquement, un retest de cette plage (0,45-0,5) a précédé des expansions majeures, où les prix ont grimpé à mesure que les conditions on-chain se réinitialisaient.

Ce modèle suggère que le Bitcoin pourrait être dans une phase de refroidissement avant que l'élan ne se reconstruise, préparant potentiellement le terrain pour une nouvelle poussée vers le niveau de 111 000 dollars.

Cependant, les détenteurs à long terme semblaient résister à cette tendance de reprise.

Les détenteurs à long terme continuent de vendre

Les données de Glassnode ont confirmé que les détenteurs à long terme ont distribué du BTC de manière constante. Depuis le 15 octobre, lorsque le Bitcoin a clôturé pour la dernière fois au-dessus de 111 000 dollars, l'offre totale de cette cohorte a chuté d'environ 28 000 BTC.

Source : Glassnode

De plus, les données ont montré une hausse notable de l'activité de vente. Les ventes quotidiennes moyennes des détenteurs à long terme sont passées de 12 500 BTC en juillet à 22 500 BTC par jour en octobre.

Cette tendance croissante à la distribution, associée à une conviction plus faible parmi les détenteurs de profits, a augmenté la pression sur le sentiment à court terme.

Les données de CryptoQuant ont montré que les pertes non réalisées totalisaient environ 6,95 milliards de dollars, signalant que plusieurs traders pourraient encore sortir de leurs positions avant un rebond plus fort.

Malgré cela, l'accumulation par les particuliers a commencé à compenser une partie de cette distribution.

Les investisseurs particuliers contrebalancent

Les données de CoinGlass ont montré que les traders particuliers ont été des acheteurs nets depuis le 20 octobre, achetant environ 435 millions de dollars de BTC en 48 heures—leur plus important afflux depuis le 10 octobre.

Source : CoinGlass

Au moment de la publication, ce groupe a acquis 20 millions de dollars supplémentaires de Bitcoin, soulignant leur confiance dans l'actif.

Une accumulation soutenue à ce niveau pourrait aider à contrer la pression baissière des détenteurs à long terme et soutenir l'élan du Bitcoin vers un nouveau rallye.