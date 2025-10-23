CEXDEX+
Xeltox Enterprises de Cryptomus condamnée à une amende de 177 millions de dollars par le régulateur canadien

Auteur : CryptoNewsSource : CryptoNews
2025/10/23 04:43

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC) a infligé une amende de près de 177 millions de dollars à Xeltox Enterprises, la société mère de Cryptomus, pour non-conformité, a annoncé le régulateur fédéral mercredi.

La société mère de Cryptomus condamnée à une amende de 177 millions de dollars

Selon un communiqué de presse du 22 octobre, le FINTRAC a infligé une amende à la société mère de l'échange crypto pour non-respect de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (blanchiment d'argent) et le financement des activités terroristes et des règlements associés.

Selon l'unité de renseignement financier du Canada, Xeltox Enterprises (anciennement connue sous le nom de Certa Payments) n'a pas soumis de rapports de transactions suspectes à 1 068 reprises en juillet 2024 uniquement.

Ce même mois, l'organisation crypto n'a pas déclaré des transactions en monnaie virtuelle d'une valeur supérieure à 10 000 $ à 1 518 occasions distinctes.

L'amende massive de 176 960 190 $ marque la plus importante sanction financière jamais infligée par l'organisme de surveillance canadien.

"Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires nationaux et nos alliés internationaux pour protéger la sécurité des Canadiens et la sécurité de l'économie du Canada," a déclaré Sarah Paquet, directrice et présidente-directrice générale du FINTRAC.

"Étant donné que de nombreuses violations dans cette affaire étaient liées au trafic de matériel d'abus sexuel d'enfants, à la fraude, aux paiements de rançongiciels et à l'évasion des sanctions, le FINTRAC a été contraint de prendre cette mesure d'application sans précédent," a-t-elle ajouté.

Le FINTRAC pousse à la conformité crypto après l'amende la plus importante jamais infligée

Le FINTRAC met également en garde contre les vulnérabilités au sein de l'industrie des actifs numériques qui "rendent le secteur dans son ensemble susceptible d'être exploité par des acteurs illicites" tant que "des contrôles de conformité appropriés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ne sont pas mis en place."

"À mesure que le secteur des monnaies virtuelles du Canada continue de se développer rapidement, les risques associés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à l'évasion des sanctions augmentent également," a déclaré le régulateur.

Le FINTRAC renforce l'importance de cadres de conformité robustes pour protéger les Canadiens et préserver l'intégrité du système financier du Canada.

