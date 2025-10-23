Andreessen Horowitz : les Stablecoins détiennent désormais 150 milliards de dollars en bons du Trésor américain

TLDR

Les stablecoins ont atteint un volume total de transactions de 46 billions de dollars au cours des 12 derniers mois.

Andreessen Horowitz a déclaré que les stablecoins deviennent une force macroéconomique mondiale.

Les institutions financières traditionnelles comme BlackRock et JPMorgan se développent dans le secteur des stablecoins.

Les réseaux blockchain traitent désormais plus de 3 400 transactions par seconde, soutenant une adoption plus large des stablecoins.

Plus d'un pour cent de tous les dollars américains existent actuellement sous forme de stablecoins sur des chaînes publiques.

Les stablecoins sont désormais au cœur de la finance mondiale, avec des transactions atteignant 46 billions de dollars l'année dernière, selon Andreessen Horowitz. Cette hausse intervient dans un contexte de croissance rapide de la blockchain et d'une adoption institutionnelle plus forte menée par des géants financiers et des entreprises fintech. Le dernier rapport "State of Crypto" décrit comment les stablecoins remodèlent le flux mondial de dollars numériques.

L'adoption des stablecoins s'accélère avec le soutien institutionnel

Des institutions majeures, dont BlackRock, Fidelity et JPMorgan, ont élargi leurs services liés aux stablecoins ces derniers mois. Les leaders de la fintech, notamment PayPal et Robinhood, développent également leurs offres de stablecoins, améliorant l'accessibilité aux actifs numériques. Ce changement reflète une confiance croissante dans l'efficacité et la fiabilité de la blockchain.

De plus, les stablecoins bénéficient d'une infrastructure blockchain améliorée, qui traite maintenant plus de 3 400 transactions par seconde sur les principaux réseaux. Cette augmentation du débit marque une multiplication par 100 en seulement cinq ans, soutenant des transferts mondiaux sans faille. Avec ces avancées, les stablecoins servent désormais des cas d'utilisation de paiement réels, pas seulement le trading.

Andreessen Horowitz a déclaré : "Les stablecoins sont devenus le moyen le plus rapide, le moins cher et le plus mondial d'envoyer un dollar." Alors que les rails de paiement traditionnels prennent du retard, les stablecoins continuent de gagner en utilité et en volume dans le monde entier. Leur croissance pousse également les régulateurs à fournir des cadres juridiques plus clairs.

Les mesures réglementaires favorisent la stabilité et la confiance

Aux États-Unis, le nouveau GENIUS Act établit des règles de réserve et de transparence pour les émetteurs de stablecoins. Ces réglementations visent à protéger les consommateurs et à légitimer les stablecoins en tant qu'instruments financiers traditionnels. Pendant ce temps, les autorités britanniques prévoient d'introduire leur propre cadre pour les stablecoins d'ici la fin de l'année prochaine.

De telles actions augmentent la confiance institutionnelle et encouragent une intégration plus large dans les produits financiers réglementés. Le rapport attribue cette clarté juridique à l'augmentation des volumes et à l'adoption accrue. L'utilisation des stablecoins s'est ainsi étendue au-delà des traders de crypto vers les flux commerciaux et de transferts d'argent du monde réel.

Plus de 1% de tous les dollars américains existent désormais sous forme de stablecoins sur des chaînes publiques, selon a16z. Cette étape montre que les stablecoins deviennent des composants essentiels du système monétaire. Leur présence on-chain améliore la transparence, l'accessibilité et l'interopérabilité.

Les leaders du marché élargissent leurs avoirs et leur circulation

L'USDt de Tether reste le plus grand stablecoin, soutenu par 127 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Dans l'ensemble, les stablecoins détiennent collectivement plus de 150 milliards de dollars en bons du Trésor, ce qui en fait le 17e plus grand détenteur mondial. Cela les place devant de nombreuses nations souveraines en termes d'exposition à la dette américaine.

L'USDC de Circle reste également important, tandis que le stablecoin synthétique USDe d'Ethena a maintenant une offre circulante de 11 milliards de dollars. Le marché des stablecoins, dirigé par ces trois acteurs, a atteint une capitalisation totale de 316 milliards de dollars. Cette forte croissance reflète une demande solide pour des monnaies numériques fiables liées au fiat.

Le rapport a16z conclut que les stablecoins sont devenus une "force macroéconomique mondiale" dans le secteur de la finance numérique. Leur rôle dans le mouvement de l'argent s'accroît à mesure qu'ils s'intègrent plus profondément dans les systèmes institutionnels et de détail. Les stablecoins représentent désormais une couche durable dans l'économie blockchain en évolution.

