Les Dodgers doivent marquer plus de points s'ils veulent gagner la Coupe du Monde

Freddie Freeman n'était qu'un des nombreux Dodgers qui n'ont pas réussi à faire avancer les coureurs ou à faire entrer des coureurs avec moins de deux retraits au cours de la NLCS. (Photo par Patrick McDermott/Getty Images) Getty Images

Il peut sembler étrange d'écrire qu'une équipe qui a un bilan de 9-1 en playoffs et qui vient de balayer son chemin vers un titre, a besoin de s'améliorer. Mais la vérité, avec la Coupe du Monde qui commence à Toronto vendredi soir, les Los Angeles Dodgers doivent s'améliorer. Pas leur lanceurs partants, qui ont été impeccables. Pas nécessairement leur bullpen, qui n'a pas vraiment été testé et reste à voir. Mais, avec leur frappe situationnelle.

Lors d'une conférence de presse d'après-match après le match 3 de la NLCS, le manager Dave Roberts a reconnu qu'ils devaient s'améliorer. Et puis Shohei Ohtani est sorti et a joué le meilleur match de l'histoire du sport, et certaines personnes ont oublié. Mais pas les Blue Jays. Et avec leur capacité à épuiser les frappeurs adverses, à augmenter le nombre de lancers, et à marquer sans retenue, les Dodgers vont avoir besoin de chaque point disponible s'ils veulent répéter comme champions de la Coupe du Monde.

La frappe situationnelle problématique de Los Angeles est un problème depuis deux ans. En 2024, les Dodgers avaient un pourcentage de retrait productif de 28,7 % (défini comme faire avancer un coureur sans retrait ; faire entrer un coureur avec le deuxième retrait d'une manche). C'était juste au-dessus de la moyenne de la ligue de 28,5 %. Mais si vous creusez plus profondément, vous verrez que pour le pourcentage de points marqués avec moins de deux retraits et un coureur au troisième but, les Dodgers étaient 11e dans la National League. Ils ont conservé le même classement en ce qui concerne l'avancement d'un coureur qui est au deuxième but sans retrait. Et cela pour une équipe qui était troisième de la National League en nombre total de coups sûrs, et qui menait la ligue en home runs. Ce qu'ils ne semblaient pas pouvoir faire en 2024, c'était frapper une balle molle au sol vers le deuxième but ou une balle paresseuse en chandelle vers la droite.

Les problèmes ont continué en 2025. Cette année, leur pourcentage de retrait productif était encore pire – 28,2 %, ce qui était inférieur à la moyenne de la ligue de 29,9 %. Et en continuant sur ce thème, avec moins de deux retraits et un coureur au troisième but, les Dodgers étaient à nouveau 11e dans la National League. Sur une note positive, Los Angeles a dépassé la ligue ( 51,8 % contre 51 % ) pour faire marquer un coureur depuis le troisième but avec moins de deux retraits. Encore une fois, une équipe qui était quatrième de la ligue en nombre total de coups sûrs devrait être meilleure. Mais, quand un club mène la ligue en home runs, ils deviennent dépendants, et tombent victimes, du gros coup plutôt que du jeu de baseball fondamental.*

*Les Milwaukee Brewers, que les Dodgers ont balayés pour avancer à la Coupe du Monde, étaient deuxièmes de la National League en coups sûrs, quatrièmes de la NL en pourcentage de retrait productif, deuxièmes de la ligue pour faire avancer un coureur du deuxième au troisième but sans retrait, mais seulement 22e de toute la MLB en home runs avec 166 (22 en dessous de la moyenne). Les Brewers étaient à 6-0 contre les Dodgers pendant la saison régulière, mais à 0-4 contre eux en playoffs. La NLCS, où les Dodgers ont dépassé les Brewers 6-1 en home runs, pourrait avoir prouvé la théorie selon laquelle frapper des home runs est la façon dont une équipe gagne en post-saison.

Il est logique que face à un adversaire comme les Blue Jays, un échec à frapper situationnellement, un échec à "ajouter" des points, finira à un moment donné par leur coûter cher. Les Dodgers n'ont marqué que 15 points en quatre matchs contre les Brewers – pas exactement un déluge. Voici quelques exemples où des points ont été laissés sur les bases :

Match 1 : Victoire des Dodgers 2-1

4 e manche : Max Muncy a frappé dans le double jeu entendu dans le monde entier. Celui-ci ne devrait probablement pas compter contre Los Angeles, car Muncy a fait son travail et a frappé une chandelle avec un coureur au troisième but et moins de deux retraits. Mais, la course sur les bases (et connaître les règles ) fait également partie du jeu.

5 e manche : Kiké Hernández a frappé un double en début de manche. Andy Pages a frappé au sol vers l'arrêt-court, ce qui n'a pas permis à Hernández d'avancer au troisième but. Après que Shohei Ohtani ait été intentionnellement marché, Mookie Betts a frappé dans un double jeu.

9 e manche : Du bon et du mauvais. Un but sur balles et un simple ont placé des coureurs aux premier et deuxième buts sans retrait. Pages exécute alors un sacrifice parfait, déplaçant les coureurs en position de marquer avec un retrait (bien). Milwaukee marche alors intentionnellement Ohtani pour remplir les buts, et Betts prend la quatrième balle pour forcer un point (bien). Mais avec les buts toujours chargés et un retrait, Alex Call a fait une chandelle vers l'arrêt-court (chandelle intérieure, aucun coureur n'avance) (mal), puis Freeman a fait une chandelle pour terminer la manche (mal). Ce point supplémentaire aurait rendu cette fin de neuvième manche à se ronger les ongles considérablement moins intimidante.

Match 2 : Victoire des Dodgers 5-1

8 e manche : Smith commence par un simple, suivi d'un but sur balles pour Muncy. Teoscar Hernández a frappé une balle lente vers le troisième but qui a permis aux coureurs de se mettre en position de marquer avec un retrait (mais, il convient de noter que ce n'était pas une grande frappe situationnelle ; et s'il l'avait frappée un peu plus fort, c'est probablement un double jeu). Tommy Edman a ensuite frappé un simple pour faire entrer Smith et déplacer Muncy au troisième but avec un retrait. Kiké Hernández a marché pour remplir les buts. Pages a fait une chandelle vers l'arrêt-court, ne réussissant pas à marquer le point, puis Ohtani a été retiré sur des prises, laissant les buts chargés.

9 e manche : Betts est touché par un lancer pour commencer la manche, puis Freeman a frappé un double. Les Brewers ont intentionnellement marché Smith pour remplir les buts sans retrait. Muncy a été retiré sur des prises en balançant, suivi par Teoscar Hernández qui a frappé dans un double jeu. Dans un match plus serré, dans une série plus serrée, cet acte de Houdini enflamme souvent une équipe pour revenir. Hélas, ce n'était pas destiné à être pour Milwaukee.

Match 3 : Victoire des Dodgers 3-1

1 re manche : Ohtani commence le match avec un triple et Betts frappe le lancer suivant pour un double, marquant le point. Avec une avance de 2-0 dans la série, jouant devant leur public, Los Angeles aurait pu briser le match et la série avec une grande première manche. Au lieu de cela, Smith a été appelé retiré sur des prises sur un lancer difficile à 3-2, ne réussissant donc pas à déplacer le coureur au troisième but. Freeman a marché, mais ensuite Edman et Teoscar Hernández ont tous deux été retirés sur des prises pour mettre fin à la menace.

Teoscar Hernández a échoué à plusieurs reprises à faire entrer le coureur depuis le troisième but avec moins de deux retraits. Parmi les frappeurs des Dodgers, il n'est pas seul. (Photo par Katelyn Mulcahy/Getty Images) Getty Images

6e manche : Smith a frappé un simple avec un retrait, puis Freeman a marché. Edman a suivi avec un simple marquant un point et poussant les coureurs aux coins. Teoscar Hernández a été retiré sur des prises (encore) laissant le coureur au troisième but. Il a été sauvé lorsque Abner Uribe de Milwaukee, en essayant de prendre Edman à contre-pied, a lancé la balle au loin , permettant au point de marquer. Avec un autre coureur en position de marquer, Muncy a frappé au sol pour terminer la manche.

Match 4 : Victoire des Dodgers 5-1

1 re manche : Après un énorme home run de Shohei Ohtani pour commencer le match, Mookie Betts a frappé un simple et s'est déplacé au troisième but sur un simple de Will Smith. Avec le titre en jeu et déjà avec une avance de 1-0, avec des coureurs aux coins et aucun retrait, Freddie Freeman a été retiré sur des prises. Edman a aidé son coéquipier en le faisant entrer par un simple, déplaçant Smith au troisième but. Teoscar Hernández a encore eu de la chance en frappant une balle simplement pas assez forte pour être un double jeu, ce qui a permis à Smith de se précipiter à la maison avec le troisième point des Dodgers. Mauvais processus, bon résultat/chanceux.

3 e manche : Smith et Freeman ont tous deux frappé un simple, plaçant des coureurs aux coins sans retrait. Edman et Teoscar Hernández ont tous deux procédé à être retirés sur des prises, puis Muncy a frappé au sol pour mettre fin à la menace et à la manche.

Regard vers l'avenir