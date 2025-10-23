Wall Street est la plus grande menace pour Bitcoin, pas les données arbitraires

Wall Street est incontestablement arrivé. Le changement de phase tant attendu est là. Nous avons discuté pendant des années de ce à quoi ressembleraient cette période et ce changement, beaucoup l'acclamant en prévision des implications économiques et de l'onde de choc qu'il provoquerait en termes de liquidité et de mouvement des prix.

Ces dernières années, il est indéniablement venu dominer le récit, façonnant le dialogue et l'attention dans tout l'écosystème. Là où auparavant de grandes communautés se formaient autour d'innovations technologiques ou d'écoles de pensée philosophiques sur la façon dont le Bitcoin peut façonner positivement la direction du monde en période de changement tumultueux et de sol métaphorique se dérobant sous nos pieds, l'esprit culturel est maintenant animé par le phénomène des sociétés de trésorerie.

Il y a toute une vague de nouveaux entrants dans l'espace qui n'ont jamais détenu leurs propres clés, jamais interagi directement avec le protocole, ils ont simplement acquis des intermédiaires comme des actions de sociétés de trésorerie ou des ETFs. C'est un changement culturel, philosophique et logistique massif pour l'ensemble de l'écosystème. Cela ne va pas revenir en arrière. C'est une nouvelle présence et une nouvelle attitude que nous allons devoir affronter. Elle est là pour rester.

Alors quelles sont les implications de cela ? Le Bitcoin est un système pair-à-pair, son essence même et sa nature sont définies par les personnes qui choisissent de participer directement à ce système. Par ceux qui interagissent directement avec le protocole, qui ne recourent pas aux enveloppes TradFi comme les produits ETF et les actions dans les sociétés de holding.

C'est une gigantesque hallucination inter-subjective manifestée et vérifiée par un logiciel. Alors que signifie le fait qu'une section massive de la population qui choisit d'interagir financièrement avec lui évite de participer à cette hallucination ? Qu'est-ce que cela signifie pour sa nature, son fonctionnement ?

C'est vraiment une question existentielle, et une question à laquelle nous allons tous devoir faire face dans les années à venir. Le Bitcoin est pour tout le monde, et nous ne pouvons rien faire pour empêcher les gens de l'utiliser comme ils le souhaitent, quelles que soient les implications plus larges de leurs choix.

Consensus économique et Wall Street

La nature du Bitcoin, c'est-à-dire les règles de consensus que les nœuds (et donc ses utilisateurs) appliquent, est définie par ceux qui s'engagent réellement dans l'activité économique sur le réseau. Dans son sens le plus abstrait, le Bitcoin est simplement un système composé de personnes "qui font des choses", et la seule raison pour laquelle c'est un système cohérent singulier, plutôt qu'une collection aléatoire d'individus faisant des choses très différentes et incompatibles, est l'incitation économique à faire la même chose.

Pensez-y d'une certaine manière comme à un trou noir. Ce trou noir se forme d'abord après avoir atteint un point de "masse critique", après quoi il implose littéralement sur lui-même et la force gravitationnelle qui en résulte commence à attirer tout ce qui l'entoure, augmentant sa masse et élargissant le rayon dans lequel les choses sont aspirées dans sa gueule sombre.

L'incitation à choisir volontairement de participer à un "ensemble de règles" particulier plutôt qu'à un autre est le "trou noir" du Bitcoin, et son attraction gravitationnelle est directement proportionnelle à la masse économique du système tel qu'il existe aujourd'hui. Contrairement à un trou noir cependant, ce n'est pas vraiment une chose "singulière". C'est plutôt un certain nombre de choses différentes (ou entités), qui se tiennent toutes ensemble pour simuler une chose singulière. Contrairement à un trou noir, ces entités peuvent choisir de défier les incitations à rester ensemble, ou suivre des contre-incitations, et appliquer ou suivre des règles différentes.

La raison pour laquelle cela ne se produit pas fréquemment à grande échelle (comme la fourche de Bitcoin Cash en 2017), est la complexité de coordonner toutes ces entités individuelles pour qu'elles passent à la même chose en même temps, afin de maintenir la même "force gravitationnelle" collective qu'elles avaient sous les règles précédentes.

Alors que se passe-t-il lorsque le nombre de ces entités commence à diminuer ? Que se passe-t-il lorsqu'elles se condensent et se combinent, et que vous vous retrouvez avec de moins en moins d'entités mais de plus en plus grandes ?

Cette complexité de coordination commence à devenir moins complexe.

La centralisation est efficace, mais c'est un poison pour le Bitcoin

La promesse entière du Bitcoin est d'être une plateforme apolitique et neutre pour l'activité économique. Il doit être une fondation solide et inébranlable sur laquelle vous pouvez vous tenir avec certitude, dépourvue de préoccupations qu'elle pourrait se dérober sous vos pieds et vous plonger dans le chaos économique. '

Cette promesse de stabilité est purement le résultat du fait que le Bitcoin est suffisamment distribué, c'est-à-dire qu'il est composé d'acteurs indépendants effectuant leur propre auto-validation du système en nombre suffisamment important pour que leur capacité à se coordonner entre eux pour changer les propriétés fondamentales du système soit extrêmement difficile, voire littéralement impossible.

Lorsque l'ensemble des acteurs économiques participant à l'auto-validation s'effondre en taille, lorsqu'il se transforme en de moins en moins d'entités opérant pour le compte d'autres parties prenantes, cette promesse de stabilité et de neutralité s'effondre en même temps. Le Bitcoin doit maintenir un certain degré minimum de distribution d'acteurs auto-validants, qui constituent une partie substantielle de l'activité économique, sinon la promesse fondamentale de stabilité et de neutralité s'évapore.

Wall Street ne va pas disparaître, donc c'est quelque chose que nous allons devoir affronter. Il n'y a pas moyen de les faire fuir par la honte ou de les chasser. C'est simplement impossible dans un système comme le Bitcoin qui, du moins pour l'instant, est robuste dans sa distribution et sa décentralisation. C'est une guerre d'incitations et de contre-incitations.

Nous devons créer des incitations positives pour encourager une utilisation plus directe et auto-validante du Bitcoin plutôt que des enveloppes financières héritées comme les ETFs et les sociétés de trésorerie, ou le Bitcoin sera confronté à une crise fondamentale quant à savoir si sa promesse fondamentale était vraiment possible.