Atkins promet une surveillance du marché alors que les dépôts de produits Crypto sont au point mort

TLDR

La SEC s'engage à superviser les crypto malgré l'arrêt des approbations d'ETF.

Les retards de régulation des crypto soulignent le besoin d'une action fédérale plus rapide.

La CFTC étend sa portée aux marchés au comptant et aux actifs tokenisés.

La Maison Blanche pousse à une réforme pour une supervision plus claire des actifs numériques.

La SEC passe d'une approche répressive à une régulation crypto axée sur l'innovation.

La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a confirmé la poursuite de la supervision du marché alors que les efforts de régulation des crypto font face à une perturbation majeure. Une fermeture du gouvernement fédéral a suspendu les approbations d'ETF d'actifs numériques et retardé les dépôts pour de nouveaux produits financiers basés sur la blockchain. Le président de la SEC, Paul Atkins, a réaffirmé l'engagement de l'agence en matière de supervision, malgré des capacités opérationnelles restreintes.

La régulation des crypto est devenue centrale dans la mission de la SEC sous la direction actuelle. Cependant, les gels budgétaires et la législation bloquée retardent des décisions clés sur les actifs numériques. Malgré la fermeture, la SEC continue de surveiller les activités du marché pour prévenir les risques systémiques et protéger les participants.

La fermeture a commencé le 30 septembre, bloquant les processus de routine comme le développement et l'examen des propositions. Le personnel fédéral ne peut pas faire avancer les évaluations des produits crypto, ni mettre en œuvre les récentes initiatives politiques ciblant l'innovation sur les marchés financiers.

La SEC pousse l'innovation malgré les perturbations

Le président Atkins a introduit des changements internes pour rationaliser les approbations de produits crypto et créer des structures d'examen plus rapides. L'agence a précédemment fait l'objet de critiques pour les retards dans le traitement des dépôts crypto et des voies réglementaires peu claires. En lançant une supervision dédiée aux projets, Atkins vise à éliminer ces goulots d'étranglement et à restaurer l'élan du traitement.

La régulation des crypto s'éloigne d'une application agressive pour se tourner vers des cadres qui soutiennent la croissance des technologies blockchain. La direction de la SEC vise à éliminer les pratiques héritées et à guider plutôt le développement du marché par une réglementation structurée et équitable. Cela inclut la mise en place de refuges sûrs et l'adaptation des règles d'enregistrement pour les offres basées sur la blockchain.

Même dans des conditions de fermeture, la SEC reste concentrée sur la finalisation des étapes de régulation crypto avant la fin de 2025. Atkins a souligné la nécessité d'une clarté réglementaire et d'approbations plus rapides lors d'une récente interview télévisée. Bien que le personnel ne puisse pas agir actuellement, la direction continue de planifier des mesures de supervision crypto pour assurer la préparation après la fermeture.

La CFTC cible les marchés au comptant et les garanties tokenisées

La Commission du commerce à terme des produits de base se prépare à réglementer les marchés crypto au comptant et à superviser les systèmes de garantie tokenisés. La présidente par intérim Pham a annoncé des plans pour achever ces priorités d'ici fin 2025, renforçant une position fédérale unifiée. La régulation des crypto via les canaux de la CFTC complète les orientations plus larges de la SEC sur le marché.

Les responsabilités de la CFTC pourraient s'étendre suite aux recommandations d'un récent rapport de la Maison Blanche qui a souligné la supervision partagée entre les types d'actifs numériques. Le document exhorte le Congrès à accorder à la CFTC une nouvelle autorité sur les marchés crypto non-sécuritaires. Cela aiderait à combler les lacunes réglementaires et à éviter les conflits de juridiction entre les agences financières.

La coordination entre la CFTC et la SEC reste cruciale alors que les deux travaillent à une régulation crypto cohérente à travers les segments du marché. Malgré les retards administratifs, les deux agences maintiennent leur concentration sur la réforme à long terme. Les objectifs communs incluent la sauvegarde de l'équité du marché et l'assurance que les cadres réglementaires encouragent l'innovation des actifs numériques.

La Maison Blanche signale son soutien à la réforme

Plus tôt cette année, la Maison Blanche a publié une feuille de route de régulation crypto axée sur la modernisation et la collaboration inter-agences. Le document suggérait des exemptions pour les titres basés sur la blockchain et des voies d'enregistrement claires pour soutenir les offres de tokens conformes. Ces idées guident maintenant l'action réglementaire de la SEC et de la CFTC, en attente d'approbation législative.

L'inaction du Congrès continue de limiter les progrès, particulièrement alors que la fermeture bloque l'accès au personnel et aux ressources nécessaires. La direction fédérale reste engagée à préparer des propositions politiques et à lancer des cadres une fois les opérations reprises. Ces étapes visent à combler les lacunes actuelles dans la régulation des crypto et à restaurer la confiance du marché.

La régulation des crypto dominera probablement les priorités financières fédérales jusqu'à la fin de 2025. Alors que les agences préparent de nouvelles politiques, une supervision continue reste essentielle pour protéger les marchés blockchain émergents. Les directions de la SEC et de la CFTC soutiennent l'innovation, mais soulignent la nécessité d'une réglementation structurée et applicable.

L'article Atkins s'engage à la supervision du marché alors que les dépôts de produits crypto sont au point mort est apparu en premier sur CoinCentral.