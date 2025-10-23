Unity Software a lancé un nouvel outil de paiement qui permet aux développeurs de jeux de contourner les frais des boutiques d'applications d'Apple et de Google

Unity Software Inc. a dévoilé un nouvel outil de paiement conçu pour aider les développeurs de jeux à contourner les commissions prélevées par les boutiques d'applications mobiles, remettant en question la domination de longue date d'Apple sur les transactions in-app. La société basée à San Francisco, qui est le moteur le plus utilisé au monde pour la création de jeux mobiles, alimentant une grande partie des titres de l'industrie, a annoncé mercredi 22 octobre que ce produit gratuit permettra aux créateurs de jeux d'intégrer une gamme de fournisseurs de paiement sur les boutiques d'applications mobiles, les PC et le Web, contournant efficacement les systèmes de facturation de l'App Store d'Apple et du Google Play d'Alphabet. Ce système alternatif a été rendu possible grâce aux décisions de justice qui ont forcé Apple et Alphabet à permettre aux développeurs d'utiliser des canaux de paiement alternatifs en dehors de leurs boutiques. Le PDG de Unity, Matt Bromberg, aurait déclaré : "Pouvoir vendre en dehors de l'app store représente une opportunité significative pour nos clients. Cela crée plus de rentabilité, plus de contrôle. Cela a permis aux développeurs d'investir davantage dans de meilleurs contenus et plus de marketing pour générer plus de croissance." Avec son nouveau système de paiement, l'entreprise espère capturer une part des 120 milliards de dollars d'achats in-app mondiaux prévus pour cette année, dont la plupart proviennent de jeux mobiles construits sur sa plateforme. Unity agit pour libérer les développeurs des frais de plateforme Apple et Google ont facturé aux développeurs jusqu'à 30% sur les achats numériques effectués via leurs plateformes pendant plus d'une décennie. Alors que les géants de la technologie ont défendu cette pratique comme nécessaire pour maintenir des expériences utilisateur sécurisées et fluides, les créateurs de jeux et les régulateurs, en particulier en Europe, l'ont critiquée comme étant anticoncurrentielle. En Europe, le Digital Markets Act (DMA) oblige les principales plateformes à ouvrir leurs écosystèmes aux systèmes de facturation tiers. En août, Cryptopolitan a rapporté qu'Alphabet avait fait des concessions concernant son app store dans le bloc. Epic Games, le créateur de Fortnite, a été pionnier des "boutiques web" qui permettent aux joueurs d'acheter des objets in-game directement auprès des éditeurs après avoir remporté ses batailles juridiques contre Apple et Alphabet, les forçant à desserrer l'emprise de leur monopole sur leurs app stores. Suite au jugement du procès Epic Games, Apple a fait quelques concessions et mis à jour ses règles en mai pour permettre aux développeurs d'inclure des liens vers des portails de paiement externes, bien qu'elle continue d'imposer des conditions et des exigences de conformité. Des milliards en jeu dans l'économie du jeu mobile Les analystes prévoient qu'Apple et Alphabet pourraient voir jusqu'à 4,1 milliards de dollars de revenus annuels passer collectivement d'eux aux développeurs en raison des méthodes de paiement alternatives. Le développement récent, bien que toujours limité, marque une nouvelle ère d'indépendance pour les développeurs qui sont maintenant libérés des péages des plateformes. Désormais, ils peuvent réinvestir dans la créativité, l'engagement des utilisateurs et le marketing plutôt que de céder des marges aux intermédiaires. Unity a traversé une restructuration majeure l'année dernière, avec des licenciements record et des changements de direction dans ce qui a été qualifié d'efforts de réduction des coûts, et chercherait de nouvelles voies de croissance. L'expansion dans les paiements est l'une de ces voies et pourrait aider à diversifier les revenus au-delà de son activité principale de moteur et de son réseau publicitaire. Bromberg a déclaré que les téléchargements de Unity ont augmenté de 50% au deuxième trimestre de cette année par rapport au premier, suite à la sortie de Unity 6 en 2024. Pour Apple et Google, l'émergence d'alternatives de paiement pourrait menacer une source lucrative de revenus à un moment où l'examen réglementaire de leur pouvoir de marché est en hausse. 