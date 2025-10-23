Citadel et Ken Griffin Sécurisent une Stake de 4,5% dans la Société de Développement DeFi de Solana

TLDR

Citadel et Ken Griffin ont révélé une participation combinée de 4,5% dans DeFi Dev Corp.

DeFi Dev Corp est une entreprise leader de Trésorerie d'Actifs Numériques Solana avec d'importantes participations de validateurs.

Les filiales de Citadel possèdent collectivement des actions supplémentaires dans l'entreprise totalisant plusieurs points de pourcentage.

DeFi Dev Corp détient près de 2,2 millions de SOL stakés en tant que validateurs sur le réseau Solana.

L'entreprise a augmenté son SOL par action de 375% depuis le lancement de sa stratégie d'acquisition.

Citadel et son PDG, Ken Griffin, détiennent désormais une participation combinée de 4,5% dans DeFi Dev Corp. Cette entreprise de Trésorerie d'Actifs Numériques (DAT) axée sur Solana a attiré un soutien institutionnel majeur. Le rapport confirme une exposition accrue aux cryptomonnaies pour Citadel via l'une des principales entreprises de trésorerie Solana.

Participations combinées de Citadel dans DeFi Dev Corp

Ken Griffin possède directement 4,5% de DeFi Dev Corp, tandis que les filiales de Citadel gèrent une exposition supplémentaire. Ensemble, ils confirment un fort intérêt institutionnel pour les actifs liés à Solana. Citadel Advisors LLC, Citadel Advisors Holdings LP et Citadel GP LLC contrôlent ensemble 2,7% des actions.

De plus, Citadel Securities LLC détient 1,4% de DeFi Dev Corp. Citadel Securities Group LP et Citadel Securities GP LLC contrôlent collectivement 1,8% supplémentaires. Cette propriété place Citadel parmi les principaux actionnaires de DeFi Dev Corp.

L'investissement met en évidence DeFi Dev Corp comme DAT Solana préféré parmi les fonds spéculatifs mondiaux. "Ce mouvement indique une confiance dans DeFi Dev Corp et l'écosystème Solana," a commenté un analyste de marché. La participation suggère également un pari stratégique à long terme sur le modèle de trésorerie blockchain.

Griffin et Citadel pourraient être éligibles à des bons de souscription à venir au prix de 22,50 $. Cela offre un effet de levier supplémentaire si l'action de DeFi Dev Corp augmente. Cela reflète également une anticipation potentielle de croissance des actifs Solana détenus par action.

Performance et position de DeFi Dev Corp

DeFi Dev Corp a augmenté ses avoirs en SOL par action de 375% depuis le lancement de sa stratégie de trésorerie. Elle détient actuellement 0,076 SOL par action. Cela la positionne dans la moyenne des entreprises DAT, menées par Forward Industries avec 3,9 SOL par action.

L'entreprise détient près de 2,2 millions de SOL, verrouillés dans des stakes de validateurs. Cette participation importante soutient le réseau tout en générant des rendements passifs. DeFi Dev Corp se négocie actuellement à 14,14 $, en dessous de son pic de 34,25 $.

Sa VAN de marché (mNAV) se situe exactement à 1,0, faisant correspondre la valeur de l'action aux actifs SOL sous-jacents. Ce ratio marque une stabilité rare dans un secteur DAT volatil. De nombreuses entreprises similaires se négocient maintenant en dessous de leur valeur nette d'actif (mNAV) en raison de l'enthousiasme décroissant du marché.

Malgré la récente faiblesse du marché, DeFi Dev Corp maintient un positionnement d'actifs solide. SOL est tombé à 183,71 $ en raison des retards dans le traitement des ETF causés par la fermeture du gouvernement américain. Pourtant, l'activité on-chain pour Solana reste résiliente.

Croissance de la trésorerie Solana et impact sur l'écosystème

Les entreprises de trésorerie Solana détiennent maintenant un total de 20,31 millions de SOL. L'activité de trésorerie a augmenté de plus de 12% depuis le 15 octobre, les entreprises ayant acheté lors des baisses de prix. DeFi Dev Corp a apporté une contribution significative à cette accumulation.

Environ 9 millions de SOL sont stakés, y compris les participations de validateurs de DeFi Dev Corp. Cela aide à créer de nouveaux validateurs et à décentraliser le réseau Solana. Ces efforts rapportent en moyenne 7,7% aux entreprises DAT.

DeFi Dev Corp joue un rôle central dans le renforcement de l'écosystème DeFi de Solana. Bien que le rythme d'acquisition ait ralenti, la croissance de la trésorerie reste constante. Cela renforce l'approche stratégique de l'entreprise en matière de gestion d'actifs blockchain à long terme.

