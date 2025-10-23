CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
TLDR Citadel et Ken Griffin ont divulgué une participation combinée de 4,5% dans DeFi Dev Corp. DeFi Dev Corp est une entreprise leader de Trésorerie d'Actifs Numériques Solana avec d'importantes participations de validateurs. Les filiales de Citadel possèdent collectivement des actions supplémentaires dans l'entreprise totalisant plusieurs points de pourcentage. DeFi Dev Corp détient près de 2,2 millions de SOL stakés en tant que validateurs sur [...] L'article Citadel et Ken Griffin obtiennent une participation de 4,5% dans DeFi Dev Corp de Solana est apparu en premier sur Blockonomi.TLDR Citadel et Ken Griffin ont divulgué une participation combinée de 4,5% dans DeFi Dev Corp. DeFi Dev Corp est une entreprise leader de Trésorerie d'Actifs Numériques Solana avec d'importantes participations de validateurs. Les filiales de Citadel possèdent collectivement des actions supplémentaires dans l'entreprise totalisant plusieurs points de pourcentage. DeFi Dev Corp détient près de 2,2 millions de SOL stakés en tant que validateurs sur [...] L'article Citadel et Ken Griffin obtiennent une participation de 4,5% dans DeFi Dev Corp de Solana est apparu en premier sur Blockonomi.

Citadel et Ken Griffin Sécurisent une Stake de 4,5% dans la Société de Développement DeFi de Solana

Auteur : BlockonomiSource : Blockonomi
2025/10/23 05:32
4
4$0.02353+9.54%
DeFi
DEFI$0.000558-8.07%
Solana
SOL$136.55-1.58%

TLDR

  • Citadel et Ken Griffin ont révélé une participation combinée de 4,5% dans DeFi Dev Corp.
  • DeFi Dev Corp est une entreprise leader de Trésorerie d'Actifs Numériques Solana avec d'importantes participations de validateurs.
  • Les filiales de Citadel possèdent collectivement des actions supplémentaires dans l'entreprise totalisant plusieurs points de pourcentage.
  • DeFi Dev Corp détient près de 2,2 millions de SOL stakés en tant que validateurs sur le réseau Solana.
  • L'entreprise a augmenté son SOL par action de 375% depuis le lancement de sa stratégie d'acquisition.

Citadel et son PDG, Ken Griffin, détiennent désormais une participation combinée de 4,5% dans DeFi Dev Corp. Cette entreprise de Trésorerie d'Actifs Numériques (DAT) axée sur Solana a attiré un soutien institutionnel majeur. Le rapport confirme une exposition accrue aux cryptomonnaies pour Citadel via l'une des principales entreprises de trésorerie Solana.

Participations combinées de Citadel dans DeFi Dev Corp

Ken Griffin possède directement 4,5% de DeFi Dev Corp, tandis que les filiales de Citadel gèrent une exposition supplémentaire. Ensemble, ils confirment un fort intérêt institutionnel pour les actifs liés à Solana. Citadel Advisors LLC, Citadel Advisors Holdings LP et Citadel GP LLC contrôlent ensemble 2,7% des actions.

De plus, Citadel Securities LLC détient 1,4% de DeFi Dev Corp. Citadel Securities Group LP et Citadel Securities GP LLC contrôlent collectivement 1,8% supplémentaires. Cette propriété place Citadel parmi les principaux actionnaires de DeFi Dev Corp.

L'investissement met en évidence DeFi Dev Corp comme DAT Solana préféré parmi les fonds spéculatifs mondiaux. "Ce mouvement indique une confiance dans DeFi Dev Corp et l'écosystème Solana," a commenté un analyste de marché. La participation suggère également un pari stratégique à long terme sur le modèle de trésorerie blockchain.

Griffin et Citadel pourraient être éligibles à des bons de souscription à venir au prix de 22,50 $. Cela offre un effet de levier supplémentaire si l'action de DeFi Dev Corp augmente. Cela reflète également une anticipation potentielle de croissance des actifs Solana détenus par action.

Performance et position de DeFi Dev Corp

DeFi Dev Corp a augmenté ses avoirs en SOL par action de 375% depuis le lancement de sa stratégie de trésorerie. Elle détient actuellement 0,076 SOL par action. Cela la positionne dans la moyenne des entreprises DAT, menées par Forward Industries avec 3,9 SOL par action.

L'entreprise détient près de 2,2 millions de SOL, verrouillés dans des stakes de validateurs. Cette participation importante soutient le réseau tout en générant des rendements passifs. DeFi Dev Corp se négocie actuellement à 14,14 $, en dessous de son pic de 34,25 $.

Sa VAN de marché (mNAV) se situe exactement à 1,0, faisant correspondre la valeur de l'action aux actifs SOL sous-jacents. Ce ratio marque une stabilité rare dans un secteur DAT volatil. De nombreuses entreprises similaires se négocient maintenant en dessous de leur valeur nette d'actif (mNAV) en raison de l'enthousiasme décroissant du marché.

Malgré la récente faiblesse du marché, DeFi Dev Corp maintient un positionnement d'actifs solide. SOL est tombé à 183,71 $ en raison des retards dans le traitement des ETF causés par la fermeture du gouvernement américain. Pourtant, l'activité on-chain pour Solana reste résiliente.

Croissance de la trésorerie Solana et impact sur l'écosystème

Les entreprises de trésorerie Solana détiennent maintenant un total de 20,31 millions de SOL. L'activité de trésorerie a augmenté de plus de 12% depuis le 15 octobre, les entreprises ayant acheté lors des baisses de prix. DeFi Dev Corp a apporté une contribution significative à cette accumulation.

Environ 9 millions de SOL sont stakés, y compris les participations de validateurs de DeFi Dev Corp. Cela aide à créer de nouveaux validateurs et à décentraliser le réseau Solana. Ces efforts rapportent en moyenne 7,7% aux entreprises DAT.

DeFi Dev Corp joue un rôle central dans le renforcement de l'écosystème DeFi de Solana. Bien que le rythme d'acquisition ait ralenti, la croissance de la trésorerie reste constante. Cela renforce l'approche stratégique de l'entreprise en matière de gestion d'actifs blockchain à long terme.

L'article Citadel et Ken Griffin s'assurent une participation de 4,5% dans DeFi Dev Corp de Solana est apparu en premier sur Blockonomi.

Opportunité de marché
Logo de 4
Cours 4(4)
$0.02353
$0.02353$0.02353
+11.14%
USD
Graphique du prix de 4 (4) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

Bien qu'Alex Eala n'ait pas réussi à décrocher le titre, sa rivale chinoise Wang Xinyu salue la Philippinne pour avoir joué malgré sa blessure et livré un combat qui est allé jusqu'au bout
Partager
Rappler2026/01/10 16:35
Des hackers nord-coréens volent 2 milliards de dollars lors d'un braquage crypto en 2025

Des hackers nord-coréens volent 2 milliards de dollars lors d'un braquage crypto en 2025

L'article Les Hackers Nord-Coréens Volent 2 Milliards de Dollars dans un Braquage Crypto en 2025 est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Les Hackers Nord-Coréens Ont Réalisé un Braquage Crypto de 2 Milliards de Dollars en 2025
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 15:50
Les Memes Coins en hausse alors que le marché des cryptos sort de sa torpeur

Les Memes Coins en hausse alors que le marché des cryptos sort de sa torpeur

Les memecoins ont retrouvé leur dynamique avec des augmentations significatives de leur valeur de marché. L'écosystème de Solana attire des investissements spéculatifs en raison de ses frais peu élevés. Continuer
Partager
Coinstats2026/01/10 15:40