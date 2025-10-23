Ethereum Entre Dans La Phase Finale Du Testnet Avant La Mise À Niveau Fusaka

Ethereum est entré dans la phase finale de testnet de sa mise à niveau Fusaka avant son déploiement le 3 décembre. Le hard fork très attendu comprend une proposition d'amélioration qui fixe la limite de frais de gaz pour chaque transaction.

Le plafond sur les transactions individuelles améliorera l'efficacité des blocs, réduira les risques de DoS et créera les bases pour l'exécution parallèle dans les futures mises à niveau.

Ethereum entre dans la phase finale de testnet

Ethereum est entré dans la phase finale de testnet de sa mise à niveau Fusaka avant son déploiement prévu sur le mainnet le 3 décembre. La mise à niveau Fusaka introduit un plafond de gaz par transaction de 16,78 millions d'unités pour améliorer l'efficacité des blocs et préparer le réseau à l'exécution parallèle. Le changement, déjà actif sur les testnets Hokesky et Sepolia, vise à empêcher que des transactions uniques n'utilisent tout le gaz du bloc. Auparavant, les transactions uniques pouvaient utiliser la limite complète de gaz du bloc de 45 millions. Cela augmentait le risque d'attaques par déni de service (DoS) et limitait la scalabilité.

Un plafond limite la puissance de traitement qu'une seule transaction peut utiliser et garantit qu'une seule transaction ne peut pas monopoliser l'ensemble du bloc. Cela permet au réseau de fonctionner efficacement et de gérer l'activité de manière uniforme. La Fondation Ethereum a discuté de la mise à niveau dans un article de blog, déclarant,

La Fondation Ethereum a conseillé aux utilisateurs et développeurs qui dépendent de transactions importantes de s'assurer que leurs contrats et constructeurs de transactions s'alignent sur le nouveau plafond. Le chercheur de la Fondation Ethereum, Toni Wahrstätter, a déclaré,

Transition vers l'exécution parallèle

Un plafond de limite de gaz par transaction aidera à rendre la composition des blocs efficace et prévisible, garantissant que les transactions plus petites peuvent s'intégrer dans un bloc. La mise à niveau fait partie de la transition d'Ethereum vers l'exécution parallèle. L'exécution parallèle permettra à Ethereum de traiter plusieurs transactions simultanément. L'introduction des plafonds de gaz de transaction intervient après qu'Ethereum a lancé la mise à niveau Fusaka sur le testnet Sepolia, augmentant la limite de gaz du bloc de 45 millions à 60 millions. La mise à niveau Fusaka devrait être déployée sur le testnet Hoodi le 28 octobre, avec le lancement sur le mainnet prévu pour décembre 2025.

Une mise à niveau significative

La mise à niveau Fusaka (EIP-7825) est une étape importante pour Ethereum. Elle intervient après la mise à jour Dencun (mars 2024) et la mise à niveau Pectra (mai 2025). Fusaka augmente la limite de gaz de bloc par défaut d'Ethereum de 45 millions à 60 millions, et fixe un plafond de gaz par transaction de 16,77 millions. Elle introduit également PeerDAS, la fonctionnalité principale de la mise à niveau. PeerDAS (Peer Data Availability Sampling) permet aux nœuds Ethereum de stocker uniquement de petites portions sélectionnées aléatoirement de données "blob" de Layer 2, plutôt que l'ensemble des données. Cela réduit la demande en matériel et permet une mise à l'échelle moins coûteuse et à plus haut débit pour les réseaux Layer 2 tout en assurant la sécurité du réseau.

Glamsterdam, la prochaine mise à niveau majeure d'Ethereum, se concentrera sur la couche d'exécution d'Ethereum et introduira EIP-7828, la première étape vers le traitement parallèle des transactions. Gabriel Trintinalia, ingénieur de protocole chez Besu, a déclaré,

Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.