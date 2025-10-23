EUR/USD stable autour de 1,1600 alors que les marchés attendent l'IPC américain

EUR/USD reste ferme près du niveau de 1,1600 mercredi dans un contexte de calendrier économique limité des deux côtés de l'Atlantique, alors que les participants du marché attendent un rapport retardé de l'Indice des prix à la consommation (IPC) américain, qui sera publié vendredi.

Action de prix modérée de l'euro au milieu de données rares et d'incertitude persistante autour du commerce

La paire se négocie avec des gains minimes de 0,05% au moment de la rédaction, tandis que l'Indice du Dollar américain (DXY), qui mesure la performance de la devise américaine par rapport à six autres, plonge de 0,04% à 98,92.

La géopolitique domine le récit des marchés financiers, car les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine restent élevées, tandis que l'absence de résolution du conflit russo-ukrainien pèse sur la devise commune. L'annulation de la réunion Poutine-Trump à Budapest limite la progression de l'euro.

Parallèlement à cela, Reuters a rapporté que les États-Unis envisagent des "restrictions sur les exportations vers la Chine fabriquées avec des logiciels américains", suggérant que l'aversion au risque pourrait faire baisser l'EUR/USD.

Le gouvernement américain est resté fermé pendant 22 jours et ne montre aucun signe de progrès, même si le leader démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, espère qu'ils pourront résoudre la fermeture d'ici la fin octobre.

En Europe, le membre de la Banque Centrale Européenne (BCE) Martins Kazaks a déclaré qu'il se pourrait bien que la prochaine modification des taux puisse être aussi facilement une hausse qu'une baisse, selon Econostream Media.

Pour cette semaine, le calendrier américain comprendra les Indices des Directeurs d'Achats (PMI) de S&P Global vendredi, ainsi que la publication de l'IPC de septembre. En Europe, les PMI Flash pour les principales économies offriront des indices concernant les perspectives de politique monétaire mondiale.

Mouvements quotidiens du marché : L'euro limité par la géopolitique

Reuters a révélé que "L'administration Trump envisage un plan pour limiter une gamme vertigineuse d'exportations alimentées par des logiciels vers la Chine, des ordinateurs portables aux moteurs à réaction, pour riposter contre la dernière série de restrictions d'exportation de terres rares de Pékin, selon un responsable américain et trois personnes informées par les autorités américaines."

Les participants du marché attendent la publication de l'IPC américain avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale de la semaine prochaine. La banque centrale américaine devrait réduire ses taux de 25 points de base pour atteindre la fourchette de 3,75% à 4%, les traders anticipant déjà une réduction supplémentaire de 0,25% pour la réunion de décembre.

La semaine prochaine, la BCE devrait maintenir ses taux inchangés, avec des probabilités s'établissant à 98%.

Perspectives techniques : EUR/USD neutre à baissier, baisse supplémentaire attendue

Le tableau technique de l'EUR/USD a montré une légère amélioration mais reste neutre à baissier, se négociant en dessous de la confluence de la Moyenne Mobile Simple (SMA) de 100 jours et de la SMA de 20 jours à 1,1656. L'Indice de force relative (RSI) est passé sous la ligne neutre de 50, un signal que les baissiers gagnent du terrain.

Le support immédiat se situe à 1,1600, suivi de 1,1550 et 1,1500. Une rupture sous ces niveaux exposerait le plus bas du cycle du 1er août près de 1,1391. À la hausse, la résistance est observée à la confluence de la SMA de 100 jours et de la SMA de 20 jours, suivie de 1,1700. Un mouvement soutenu au-dessus de ce dernier ouvre la voie à 1,1800 et au plus haut du 1er juillet à 1,1830.