Jim Cramer tire la sonnette d'alarme : la manie des Crypto ressemble à la bulle Internet

L'animateur de CNBC Jim Cramer a comparé l'état actuel des actifs numériques aux excès spéculatifs du début des années 2000, suggérant que l'histoire pourrait se répéter.

Publiant sur X, Cramer a déclaré : "Nous sommes en territoire 2000 sur les spéculations. C'est là que se trouvent les cafards." La remarque s'est rapidement répandue dans les cercles financiers, interprétée comme un avertissement que le marché crypto pourrait entrer dans une phase de surchauffe – remplie de traders surendettés et de paris risqués tapis dans l'ombre.

Échos d'une bulle passée

Le choix des mots de Cramer a évoqué de forts souvenirs de la bulle internet, lorsque les investisseurs ont déversé de l'argent dans des startups technologiques non testées jusqu'à l'implosion du marché. Sa métaphore des "cafards" pointe vers ce qu'il considère comme les vulnérabilités cachées dans les coins spéculatifs de la crypto d'aujourd'hui – des actifs qui prospèrent en période d'euphorie mais s'effondrent sous l'examen minutieux.

Pour Cramer, l'environnement actuel semble inconfortablement familier : l'excès de confiance augmente, l'effet de levier s'étend, et les tokens plus petits progressent sans fondamentaux clairs. Pourtant, sous l'avertissement se cache une reconnaissance que de telles conditions précèdent souvent de courtes périodes de gains spectaculaires avant que le sentiment ne change.

Les marchés répondent à un retour à la réalité

Les commentaires de Cramer sont intervenus pendant une période de tension visible sur le marché. Bitcoin, après avoir atteint de nouveaux sommets plus tôt ce mois-ci, s'est replié autour de 108 500 $. En une journée, CoinGlass a enregistré plus de 730 millions de dollars de positions liquidées – un rappel de la fragilité que l'effet de levier peut apporter au marché.

Les principales altcoins comme Ethereum et Solana ont également baissé, tandis que la capitalisation totale des cryptos a glissé à 3,65 billions de dollars. Les traders ont décrit l'ambiance comme "hésitante", les investisseurs ayant du mal à décider s'il s'agit d'une correction saine ou du début de quelque chose de plus important.

Les mouvements d'argent importants ajoutent de la complexité

Ajoutant à l'intrigue, le paysage financier plus large a eu son propre titre : Jamie Dimon de JPMorgan a dévoilé un plan d'investissement de 1,5 billion de dollars ciblant des secteurs stratégiques américains. Bien que sans rapport avec les cryptos, l'annonce a injecté de l'optimisme dans les marchés financiers, débordant sur les actifs numériques. Beaucoup ont interprété l'initiative de Dimon comme la preuve que la confiance institutionnelle reste élevée – un facteur qui pourrait maintenir l'appétit pour le risque malgré le scepticisme de Cramer.

Un paradoxe de progrès

Ce qui rend le cycle actuel si inhabituel est la coexistence du progrès structurel et du comportement spéculatif. Il y a quelques semaines à peine, la SEC a ouvert la voie à plusieurs nouveaux produits négociés en bourse (ETPs) liés aux cryptos, élargissant la reconnaissance réglementaire du secteur. Pourtant, même si la légitimité augmente, les traders semblent attirés par le même comportement à haut risque qui caractérisait les booms antérieurs des cryptos.

En d'autres termes, l'approbation institutionnelle n'a pas supprimé la volatilité – elle a simplement ajouté de nouveaux acteurs à un jeu déjà imprévisible.

L'avertissement à double tranchant de Cramer

Le ton de Cramer peut sembler baissier, mais son avertissement comporte des nuances. Son message suggère que les cryptos pourraient avoir de la marge pour une dernière poussée spéculative avant une phase de refroidissement plus profonde. Cette tension – entre l'exubérance à court terme et la prudence à long terme – reflète sa vision historique des manies du marché.

L'ironie est que son scepticisme coïncide souvent avec un regain d'enthousiasme des investisseurs. Chaque fois que Cramer met en garde contre les bulles, les traders semblent désireux de tester les limites.

Avec Bitcoin se stabilisant près des six chiffres et la structure du marché évoluant plus rapidement que jamais, la dernière comparaison de Cramer avec l'année 2000 pourrait ne pas être une prédiction de catastrophe – mais un rappel de la facilité avec laquelle l'euphorie peut dissimuler le risque.

Les informations fournies dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou de trading. Coindoo.com n'approuve ni ne recommande aucune stratégie d'investissement ou cryptomonnaie spécifique. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier agréé avant de prendre des décisions d'investissement.

