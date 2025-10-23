Pourquoi les bourses asiatiques ont soudainement peur du Bitcoin – et ce que cela signifie pour l'avenir du Mining

En Asie, les entreprises ne peuvent pratiquement plus utiliser le Bitcoin comme partie de leurs finances.

Les bourses de Hong Kong, d'Inde et d'Australie rejettent de tels plans.

Les experts avertissent que les entreprises pourraient sinon devenir des paris risqués sur le Bitcoin.

De plus en plus d'entreprises rêvent d'intégrer le Bitcoin dans leur trésorerie - c'est-à-dire d'investir leurs réserves monétaires dans la monnaie numérique. Aux États-Unis, c'est presque devenu une mode. Mais en Asie, c'est différent. Là-bas, les autorités disent : stop ! À Hong Kong, en Inde et en Australie, les entreprises ne sont actuellement pas autorisées à constituer d'importantes réserves de Bitcoin. La raison : trop risqué, trop incertain, trop spéculatif.

Les bourses asiatiques tirent le frein d'urgence

À Hong Kong et en Inde, plusieurs entreprises voulaient faire du Bitcoin une partie permanente de leur bilan - comme les grandes entreprises américaines. Mais les autorités de régulation boursière ont rejeté cette idée. Selon Bloomberg, la Bourse de Hong Kong a immédiatement bloqué cinq demandes de ce type. En Inde, la Bourse de Bombay a interdit à la société Jetking Infotrain d'investir plus de 60 % de ses fonds en Bitcoin.

Les autorités craignent les fluctuations soudaines des cours. Si le Bitcoin chute, les valeurs des entreprises pourraient rapidement baisser aussi. Ce serait mauvais pour les actionnaires et surtout pour les petits investisseurs, c'est-à-dire les personnes qui n'investissent que de petites sommes. C'est pourquoi les régulateurs interviennent fermement.

Pourquoi l'Australie, Hong Kong et l'Inde sont si prudents

L'Australie ne veut pas non plus d'expériences risquées avec le Bitcoin. Là-bas, les sociétés cotées en bourse ne peuvent détenir au maximum que la moitié de leur argent en "espèces ou placements similaires". Mais le Bitcoin n'en fait pas partie - et est donc exclu.

Le juriste Joshua Chu explique que chaque pays d'Asie poursuit des objectifs différents. Singapour se concentre sur les paiements avec des monnaies numériques. Hong Kong se préoccupe principalement de la protection des investisseurs et de règles claires. L'Inde est particulièrement stricte et rejette presque toujours les nouvelles entrées en crypto. L'Australie, en revanche, se concentre davantage sur un comportement de marché propre. En bref : chacun fait sa propre cuisine.

Des milliards perdus - et la peur que cela se reproduise

Un rapport de la société d'analyse 10X Research estime que les investisseurs du monde entier ont perdu environ 17 milliards de dollars américains avec ce qu'on appelle les "Digital-Asset-Treasuries". Ce sont des entreprises qui détiennent une partie de leurs actifs en crypto-monnaies. Beaucoup de ces modèles n'étaient guère plus que des paris sur la hausse des prix du Bitcoin - sans véritable modèle d'affaires derrière.

L'expert Chu avertit : si l'on permet de telles structures, les entreprises pourraient devenir des "coquilles de spéculation". C'est-à-dire : de l'extérieur, elles ressemblent à des entreprises normales, mais à l'intérieur, elles ne sont plus que des parieurs sur le Bitcoin. C'est exactement ce que les régulateurs veulent éviter avant que de nouvelles pertes importantes ne se produisent.

MicroStrategy - à la fois modèle et avertissement

La société américaine MicroStrategy a fait connaître le modèle Bitcoin. L'entreprise possède désormais plus de 640 000 Bitcoin - d'une valeur d'environ 70 milliards de dollars. L'action est donc considérée comme un "levier sur le Bitcoin", c'est-à-dire qu'elle monte ou descend plus fortement que le Bitcoin lui-même.

Des banques comme Citi y voient des opportunités, mais aussi de grands risques. Si le prix du Bitcoin chute, les actionnaires perdent de manière disproportionnée. Pour les autorités asiatiques, c'est un exemple dissuasif. Elles veulent empêcher que leurs bourses ne deviennent des terrains de jeu pour les paris sur le Bitcoin.

L'Inde demande plus de clarté au lieu d'interdictions

Le directeur financier de Jetking Infotrain, Siddarth Bharwani, ne veut pas simplement accepter la décision de la bourse indienne. Son entreprise a fait appel. Il ne s'agit pas d'ennuyer les autorités, dit-il, mais d'avoir des règles claires. Les entreprises ont besoin de sécurité juridique pour être innovantes.

Bharwani pense que l'Inde perd des opportunités parce que de nombreuses startups émigrent à l'étranger. Des pays comme le Japon ou les Émirats arabes unis montrent qu'il est possible de combiner innovation et sécurité avec des lois claires. L'Inde, Hong Kong et l'Australie, en revanche, se freinent actuellement elles-mêmes.

Entre innovation et risque

Les bourses asiatiques sont confrontées à un dilemme : d'une part, elles veulent promouvoir les nouvelles technologies, d'autre part, elles ne peuvent pas permettre des risques incontrôlables. Le Bitcoin reste un objet d'investissement passionnant mais fluctuant.

La question de savoir si l'Asie assouplira un jour sa position dépend de la possibilité d'établir la confiance dans des règles crypto stables. Jusque-là, la sécurité prime. Pour les investisseurs et les entreprises, cela signifie pour l'instant - le Bitcoin reste à l'extérieur.

