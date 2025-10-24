CEXDEX+
PANews a rapporté le 24 octobre que selon une annonce de Coinbase Marchés, aPriori (APR) et Meteora (MET) sont désormais disponibles sur la plateforme Coinbase. Le trading Spot sera lancé le 23 octobre, heure de l'Est, avec la première transaction des paires de trading APR-USD et MET-USD. L'heure de lancement spécifique dépend des conditions de liquidité.PANews a rapporté le 24 octobre que selon une annonce de Coinbase Marchés, aPriori (APR) et Meteora (MET) sont désormais disponibles sur la plateforme Coinbase. Le trading Spot sera lancé le 23 octobre, heure de l'Est, avec la première transaction des paires de trading APR-USD et MET-USD. L'heure de lancement spécifique dépend des conditions de liquidité.

Coinbase Liste aPriori (APR) et Meteora (MET)

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/24 07:44
Opportunité de marché
