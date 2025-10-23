Le Cofondateur de Paxos Qualifie l'Erreur de Frappe de 300 Billions de Dollars comme Preuve de la Transparence de la Blockchain

Le cofondateur de Paxos, Charles Cascarilla, a présenté la frappe accidentelle de 300 billions de dollars en stablecoin PYUSD de PayPal comme une preuve de la transparence de la blockchain.

"Cela souligne la valeur de la blockchain," a déclaré Cascarilla lors d'une table ronde sur les cryptomonnaies organisée par la Réserve fédérale. "Cela montre réellement la transparence que vous pouvez avoir immédiatement sur ce qui se passe. Dans ce cas, une erreur opérationnelle entièrement interne à nos systèmes est maintenant immédiatement visible pour tout le monde."

Il a ajouté que l'ensemble du système financier pourrait avoir le même niveau de transparence avec le temps, ce qu'il a qualifié de "chose vraiment positive" qui "peut créer de la confiance dans le système financier d'une manière que l'opacité qui existe aujourd'hui a vraiment limitée."

Les remarques de Cascarilla interviennent alors que les régulateurs examinent s'il faut accorder ou non à Paxos un Compte principal FRB.

La capitalisation boursière de PYUSD dépasse brièvement le PIB mondial

L'erreur de Paxos a vu le stablecoin PYUSD atteindre brièvement plus de 2 fois la valeur du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial.

Peu après la frappe accidentelle, la communauté crypto a commencé à s'interroger sur la hausse soudaine de l'offre du stablecoin. Moins d'une heure plus tard, l'équipe a déplacé les jetons nouvellement frappés vers une adresse inaccessible qui les a retirés de l'offre.

Cascarilla a déclaré que l'entreprise était au courant de l'erreur "en une minute ou deux," et a affirmé que les jetons n'avaient jamais quitté les systèmes internes de l'entreprise.

"L'erreur était entièrement la nôtre," a-t-il dit. "Certainement, nous n'avons pas fonctionné selon les standards que nous attendons de nous-mêmes,"

Néanmoins, la communauté crypto s'est demandé pourquoi il était si facile de frapper des billions de dollars on-chain en premier lieu. Certains ont également soulevé des préoccupations concernant les garanties que les stablecoins sont effectivement adossés aux réserves que les émetteurs prétendent avoir.

Paxos et d'autres entreprises de stablecoin demandent des Comptes principaux FRB

Paxos et d'autres entreprises crypto-natives, comme Anchorage Digital Bank et Ripple Labs, sont en train de demander des Comptes principaux FRB auprès de la Réserve fédérale.

Il sert de compte central par lequel une institution conduit sa relation avec la Fed, y compris les dépôts, les paiements, le crédit intrajournalier/overnight, et le règlement des transactions.

Il donne un accès direct à l'infrastructure de paiement et de règlement de la banque centrale, permettant à une institution de détenir des dépôts à la Banque de Réserve.

Paxos et d'autres demandeurs ont fait face à l'opposition des banques traditionnelles concernant leurs demandes.

Le gouverneur de la Fed propose des Comptes principaux "allégés"

Il pourrait y avoir de meilleures nouvelles à venir. Le gouverneur Christopher Waller a déclaré plus tôt cette semaine que la Fed analyse un nouveau type de compte provisoirement appelé "compte principal allégé" pour les entreprises qui ne sont pas des banques à part entière.

Ces nouveaux comptes donneraient aux entreprises accès à l'infrastructure de la Fed sans accorder tous les privilèges d'un Compte principal FRB complet. Certaines des restrictions clés envisagées comprennent l'absence de paiements d'intérêts sur les soldes, éventuellement pas d'accès au découvert/guichet d'escompte, et des plafonds de solde.

Waller a déclaré que les nouveaux comptes font partie de la mission plus large de la banque centrale d'embrasser l'innovation. Il a ajouté que "l'innovation dans les paiements évolue rapidement, et la Fed doit suivre le rythme."

L'effort a été qualifié de prototype à ce stade, et les détails finaux n'ont pas encore été finalisés.

C'est alors que les stablecoins ont traité environ 9 billions de dollars de transactions au cours des 12 derniers mois, selon un récent rapport de la société de capital-risque a16z.

Volume de transactions en stablecoin (Source: a16z)

"Dans les années passées, les stablecoins étaient principalement utilisés pour régler des transactions crypto spéculatives; depuis ces dernières années, ils sont devenus le moyen le plus rapide, le moins cher et le plus global d'envoyer un dollar," indique le rapport.

La capitalisation boursière des stablecoins a également dépassé les 300 milliards de dollars suite à la signature du GENIUS Act par le président américain Donald Trump, donnant à l'industrie une clarté réglementaire longtemps attendue.