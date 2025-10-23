A16z affirme que "Le monde est venu sur la blockchain" en 2025 au milieu du boom des Stablecoins et de l'adoption croissante

L'entreprise de risques capitaux a16z a souligné que 2025 est une année charnière pour l'espace crypto, la qualifiant d'"année où le monde est passé onchain."

Dans son dernier rapport sur l'état des cryptomonnaies, elle a déclaré que les développements récents montrent que "la crypto devient une partie significative de l'économie moderne."

Les Stablecoins Sont Devenus "L'épine Dorsale De L'économie On-chain"

L'un des plus grands signaux que le marché crypto est arrivé est le boom observé dans l'espace des stablecoins. Ces tokens sont passés d'outils principalement utilisés pour le trading spéculatif à des rails qui offrent "le moyen le plus rapide, le moins cher et le plus global d'envoyer un dollar", a déclaré l'entreprise de risques capitaux.

Elle a souligné que les transactions de stablecoins ont augmenté de 106% l'année dernière pour atteindre 46 billions de dollars. En filtrant les bots et autres activités artificiellement inflationnistes, les stablecoins ont réalisé 9 billions de dollars au cours des 12 derniers mois. C'est plus de cinq fois le débit de PayPal. C'est aussi plus de la moitié de celui de Visa, a déclaré l'entreprise.

Parallèlement, l'adoption des stablecoins s'accélère également, l'entreprise notant que le volume mensuel ajusté des transactions pour ces tokens a grimpé vers de nouveaux sommets historiques (ATH), approchant les 1,25 billion de dollars rien qu'en septembre 2025.

Elle affirme que les stablecoins sont devenus "l'épine dorsale de l'économie onchain."

"Les stablecoins sont maintenant une force macroéconomique mondiale : Plus de 1% de tous les dollars américains existent désormais sous forme de stablecoins tokenisés sur des chaînes publiques, et les stablecoins sont maintenant le 17e détenteur de bons du Trésor américain, en hausse par rapport à la 20e place l'année dernière", a ajouté a16z.

Les plus grands stablecoins du marché continuent de dominer, avec l'USDT de Tether et l'USDC de Circle représentant 87% de l'offre totale. Pendant ce temps, 772 milliards de dollars de transactions en stablecoins ont été réglés sur Ethereum et Tron en septembre, ce qui représente 64% du volume de transactions en stablecoins observé au cours de ce mois.

Les Géants De La TradFi Approfondissent Leur Implication Dans L'espace Crypto

A16z a déclaré que "l'adoption institutionnelle s'est rapidement intensifiée" dans l'économie mondiale.

"Les institutions traditionnelles — y compris Citigroup, Fidelity, JPMorgan, Mastercard, Morgan Stanley et Visa — offrent désormais (ou prévoient d'offrir) des produits crypto directement aux consommateurs, leur permettant d'acheter, de vendre et de détenir des actifs numériques, aux côtés d'actions, de produits négociés en bourse et d'autres instruments traditionnels", a ajouté a16z.

L'entreprise de risques capitaux a également noté que des entreprises comme PayPal et Shopify ont "redoublé d'efforts sur les paiements" et ont construit une infrastructure pour les transactions quotidiennes de leurs utilisateurs.

En plus de cela, des entreprises comme Circle, Robinhood et Stripe "développent activement, ou ont annoncé des plans pour développer" de nouvelles blockchains qui se concentrent soit sur les paiements, les actifs du monde réel (RWA), et les stablecoins, a ajouté a16z.

Le Marché Crypto Dépasse Les 4 Billions De Dollars Pour La Première Fois

Parallèlement à l'adoption institutionnelle croissante des cryptomonnaies, a16z a noté que le nombre d'utilisateurs de portefeuilles mobiles crypto a augmenté de 20% au cours de l'année écoulée et a atteint un nouveau sommet historique (ATH).

A16z a estimé qu'il y a environ 40 à 70 millions d'utilisateurs actifs de crypto dans le monde, ce qui représente une augmentation d'environ 10 millions au cours de l'année écoulée, a déclaré l'entreprise. Elle a ajouté que cela ne représente qu'une fraction des 716 millions de personnes estimées qui possèdent des cryptomonnaies, soit une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente également.

Cependant, il y a eu une baisse de 18% du nombre d'adresses actives mensuelles onchain, le nombre s'établissant à 181 millions.

A16z a déclaré que l'écart entre les détenteurs passifs de crypto et les utilisateurs actifs "représente une opportunité pour les constructeurs crypto d'atteindre plus d'utilisateurs potentiels qui possèdent déjà des cryptomonnaies."