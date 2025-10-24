CEXDEX+
Benchmark augmente l'objectif de cours de l'action du fabricant de mineurs Bitcoin Canaan, saluant une "histoire de redressement"

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/24 08:10

En bref

  • La banque d'investissement Benchmark a relevé jeudi le prix de référence pour le fabricant de machines minières Bitcoin Canaan, coté au Nasdaq.
  • L'action de l'entreprise est en hausse cette semaine.
  • L'analyste de Benchmark, Mark Palmer, affirme que l'action de l'entreprise est maintenant un bon achat.

La banque d'investissement Benchmark a relevé le prix de référence du fabricant de matériel de mining Bitcoin Canaan à 4 $, citant la récente notification de conformité de l'entreprise du Nasdaq Stock Market et la demande pour les équipements de la société. 

Le Nasdaq a informé Canaan la semaine dernière qu'elle avait atteint le prix d'offre minimum de 1 $ par action et ne risquerait donc pas d'être radiée. Depuis octobre, l'action de l'entreprise se négocie au-dessus de ce niveau.

L'analyste de recherche en actions Mark Palmer a également déclaré que la gamme Avalon de machines minières Bitcoin de Canaan gagnait en popularité. 

"L'entreprise a régulièrement gagné du terrain avec ces machines, attirant les mineurs à la recherche d'une meilleure efficacité, fiabilité et compétitivité des coûts", a-t-il écrit. 

Il a ajouté : "Nous pensons également que la vente massive d'hier des actions liées aux cryptomonnaies représente une opportunité attrayante pour les investisseurs de s'exposer à l'histoire de redressement accéléré de l'entreprise grâce à son action très peu coûteuse, qui se négocie à seulement 0,8x FY27E EV/ventes."

Palmer a également ajouté que le solide bilan de l'entreprise de 1 582 Bitcoins et 2 830 Ethereum — un total combiné de plus de 186 millions de dollars — était un "record", et une autre raison pour le prix de référence. 

Benchmark avait précédemment donné à l'entreprise basée à Singapour un prix de référence de 2 $ par action. 

L'action de Canaan a augmenté de 5,6 % jeudi ; atteindre 4 $ par action signifierait qu'elle devrait bondir d'environ 118 % par rapport à son prix actuel de 1,80 $. Le cours de l'action de Canaan a chuté de près de 19 % depuis le début de l'année. 

Les mineurs, qui gagnent du Bitcoin en vérifiant les transactions sur la blockchain, ont dû faire face à des coûts croissants et à des récompenses réduites. Le halving de l'année dernière a réduit la quantité de BTC que les mineurs pouvaient gagner de 6,25 à 3,125. Dans ce paysage plus difficile, un certain nombre de mineurs ont commencé à se concentrer davantage sur le calcul haute performance qui fait partie intégrante de l'IA. 

Les investisseurs ont vu cette tendance de manière positive. Google a annoncé le mois dernier qu'il garantissait un accord entre la société de calcul IA Fluidstack et le mineur Bitcoin Cipher, donnant à Google le droit d'acheter une participation de 5,4 % dans Cipher.

Plus tôt ce mois-ci, Canaan a annoncé qu'elle avait décroché sa plus grande commande en trois ans : plus de 50 000 machines minières Bitcoin Avalon A15 Pro d'un client américain non identifié. Les ordinateurs représentent le matériel minier de dernière génération de Canaan, conçu pour offrir ce que l'entreprise décrit comme une efficacité et une fiabilité de pointe dans l'industrie — des facteurs critiques alors que les coûts énergétiques déterminent de plus en plus la rentabilité du mining.

Bitcoin se négociait récemment à environ 110 340 $, en hausse de 1,7 % au cours des dernières 24 heures, bien que le BTC ait chuté de plus de 8 % au cours du mois dernier.

Source: https://decrypt.co/345720/benchmark-boosts-bitcoin-maker-canaans-stock-target-turnaround

