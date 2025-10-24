CEXDEX+
L'article Les Baleines Bitcoin de Taille Moyenne Élargissent Agressivement Leur Réserve - Ce Que Cela Signifie Pour Le Marché est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Les Baleines Bitcoin de Taille Moyenne Élargissent Agressivement Leur Réserve - Ce Que Cela Signifie Pour Le Marché | Bitcoinist.com Inscription à Notre Newsletter ! Pour les mises à jour et les offres exclusives, entrez votre e-mail. Je m'appelle Godspower Owie, et je travaille pour les plateformes d'information NewsBTC et Bitcoinist. J'aime parfois me considérer comme un explorateur car j'aime découvrir de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles choses, surtout celles qui ont de la valeur, et rencontrer de nouvelles personnes qui ont un impact sur ma vie, aussi petit soit-il. J'accorde de l'importance à ma famille, mes amis, ma carrière et mon temps. Vraiment, ce sont probablement les aspects les plus importants de l'existence de chaque personne. Ce ne sont pas des illusions, mais des rêves que je poursuis.

Les Baleines de Taille Moyenne de Bitcoin Élargissent Agressivement Leurs Réserves – Ce Que Cela Signifie Pour Le Marché

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/24 08:15
Je m'appelle Godspower Owie et je travaille pour les plateformes d'information NewsBTC et Bitcoinist. J'aime parfois me considérer comme un explorateur car j'aime découvrir de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles choses, surtout celles qui ont de la valeur, et rencontrer de nouvelles personnes qui ont un impact sur ma vie, aussi petit soit-il. J'accorde de l'importance à ma famille, mes amis, ma carrière et mon temps. Vraiment, ce sont probablement les aspects les plus importants de l'existence de chaque personne. Ce ne sont pas des illusions, mais des rêves que je poursuis.

Source: https://bitcoinist.com/bitcoin-mid-size-whales-buying/

