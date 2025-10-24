L'Ancien Bitcoin se Réveille : Un Portefeuille de 2011 Déplace 4 000 BTC Après 14 Ans de Silence

Jeudi, une publication X de Whale Alert a enflammé les fils d'actualité après avoir révélé que 4 000 BTC—d'une valeur de 442 millions de dollars—venaient de se réveiller d'une sieste de 14 ans. Les données de la Blockchain montrent que sur cette réserve longtemps endormie, 150 BTC se sont discrètement glissés dans un nouveau portefeuille, laissant la communauté crypto en effervescence. Un portefeuille Bitcoin vintage de 2011 reprend vie […]
