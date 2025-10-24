CEXDEX+
Jeudi, une publication X de Whale Alert a enflammé les fils d'actualité après avoir révélé que 4 000 BTC—d'une valeur de 442 millions de dollars—venaient de se réveiller d'une sieste de 14 ans. Les données de la Blockchain montrent que sur cette réserve longtemps endormie, 150 BTC se sont discrètement glissés dans un nouveau portefeuille, laissant la communauté crypto en effervescence. Un portefeuille Bitcoin vintage de 2011 s'anime pour [...]

L'Ancien Bitcoin se Réveille : Un Portefeuille de 2011 Déplace 4 000 BTC Après 14 Ans de Silence

Auteur : CoinstatsSource : Coinstats
2025/10/24 07:10
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

