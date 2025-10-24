Les actions de Solmate augmentent de 50% alors qu'elle prévoit de construire le premier centre de nœuds de validation Solana au Moyen-Orient et de lancer une stratégie agressive de fusions et acquisitions.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 24 octobre que Solmate Infrastructure (SLMT), cotée au Nasdaq, a annoncé avoir sélectionné un centre de données, assemblé un validateur bare-metal et testé la configuration, en utilisant Solmate (SOL) "acheté à un prix historiquement bas". L'entreprise va faire avancer la construction d'un centre de validateurs aux Émirats arabes unis et mettre en œuvre une "stratégie agressive de fusions et acquisitions", en utilisant ses réserves de Solmate pour alimenter la croissance des entreprises acquises. Solmate a précédemment complété un tour de financement PIPE de 300 millions de dollars avec le soutien de la Fondation Solana et d'autres, et a récemment obtenu 50 millions de dollars supplémentaires en Solmate à prix réduit. La nouvelle a fait grimper le cours de l'action à un prix intrajournalier d'environ 12,55 $ avant de clôturer en hausse d'environ 40% à 11,70 $, avec une capitalisation boursière d'environ 754 millions de dollars.PANews a rapporté le 24 octobre que Solmate Infrastructure (SLMT), cotée au Nasdaq, a annoncé avoir sélectionné un centre de données, assemblé un validateur bare-metal et testé la configuration, en utilisant Solmate (SOL) "acheté à un prix historiquement bas". L'entreprise va faire avancer la construction d'un centre de validateurs aux Émirats arabes unis et mettre en œuvre une "stratégie agressive de fusions et acquisitions", en utilisant ses réserves de Solmate pour alimenter la croissance des entreprises acquises. Solmate a précédemment complété un tour de financement PIPE de 300 millions de dollars avec le soutien de la Fondation Solana et d'autres, et a récemment obtenu 50 millions de dollars supplémentaires en Solmate à prix réduit. La nouvelle a fait grimper le cours de l'action à un prix intrajournalier d'environ 12,55 $ avant de clôturer en hausse d'environ 40% à 11,70 $, avec une capitalisation boursière d'environ 754 millions de dollars.

Les actions de Solmate augmentent de 50% alors qu'elle prévoit de construire le premier centre de nœuds de validation Solana au Moyen-Orient et de lancer une stratégie agressive de fusions et acquisitions.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/24 08:18
NODE
NODE$0.01657-1.07%
MemeCore
M$1.66467+2.58%
Metal Blockchain
METAL$0.18321+3.61%
Solana
SOL$136.75-1.42%
Fuel
FUEL$0.00164-3.52%

PANews a rapporté le 24 octobre que Solmate Infrastructure (SLMT), cotée au Nasdaq, a annoncé avoir sélectionné un centre de données, assemblé un validateur bare-metal, et testé la configuration, en utilisant Solmate (SOL) "acheté à un rabais historique." L'entreprise va faire avancer la construction d'un centre de validateur aux Émirats arabes unis et mettre en œuvre une "stratégie M&A agressive," en utilisant ses fonds de réserve Solmate pour alimenter la croissance des entreprises acquises. Solmate a précédemment complété un tour de financement PIPE de 300 millions de dollars avec le soutien de la Fondation Solana et d'autres, et a récemment obtenu 50 millions de dollars supplémentaires en Solmate à prix réduit. La nouvelle a fait grimper le cours de l'action à un prix intrajournalier d'environ 12,55 $ avant de clôturer en hausse d'environ 40% à 11,70 $, avec une capitalisation boursière d'environ 754 millions de dollars.

Opportunité de marché
Logo de NODE
Cours NODE(NODE)
$0.01657
$0.01657$0.01657
-0.30%
USD
Graphique du prix de NODE (NODE) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Plume Network s'associe à BlackOpal pour la tokenisation de 200 millions de dollars de créances brésiliennes sur blockchain.
Partager
CoinLive2026/01/10 17:08
Le « Sous-compte stratégique » a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x, et la position globale affiche actuellement une perte latente d'environ 1,7 million de dollars.

Le « Sous-compte stratégique » a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x, et la position globale affiche actuellement une perte latente d'environ 1,7 million de dollars.

PANews a rapporté le 10 janvier que le "Strategy counterparty" a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x aujourd'hui. La position totale actuelle affiche
Partager
PANews2026/01/10 17:12
VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

VanEck prévoit que le Bitcoin pourrait atteindre 2,9 millions de dollars d'ici 2050, décrivant un modèle de valorisation à long terme basé sur l'utilisation pour les règlements et l'adoption en tant que réserve.
Partager
Cryptopolitan2026/01/10 17:10

Actualités tendance

Plus

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Le « Sous-compte stratégique » a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x, et la position globale affiche actuellement une perte latente d'environ 1,7 million de dollars.

VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

Rapport d'emploi américain faible coïncide avec 1 milliard de dollars de sorties d'ETF Bitcoin au comptant

Prix et dominance du XRP à un point pivot : 3,30 $ pourrait-il être la prochaine étape ?

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$90,753.03
$90,753.03$90,753.03

-0.46%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,099.12
$3,099.12$3,099.12

-0.42%

Logo de Solana

Solana

SOL

$136.75
$136.75$136.75

-1.47%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.0996
$2.0996$2.0996

-0.85%

Logo de First Digital USD

First Digital USD

FDUSD

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%