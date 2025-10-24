Les actions de Solmate augmentent de 50% alors qu'elle prévoit de construire le premier centre de nœuds de validation Solana au Moyen-Orient et de lancer une stratégie agressive de fusions et acquisitions.

PANews a rapporté le 24 octobre que Solmate Infrastructure (SLMT), cotée au Nasdaq, a annoncé avoir sélectionné un centre de données, assemblé un validateur bare-metal et testé la configuration, en utilisant Solmate (SOL) "acheté à un prix historiquement bas". L'entreprise va faire avancer la construction d'un centre de validateurs aux Émirats arabes unis et mettre en œuvre une "stratégie agressive de fusions et acquisitions", en utilisant ses réserves de Solmate pour alimenter la croissance des entreprises acquises. Solmate a précédemment complété un tour de financement PIPE de 300 millions de dollars avec le soutien de la Fondation Solana et d'autres, et a récemment obtenu 50 millions de dollars supplémentaires en Solmate à prix réduit. La nouvelle a fait grimper le cours de l'action à un prix intrajournalier d'environ 12,55 $ avant de clôturer en hausse d'environ 40% à 11,70 $, avec une capitalisation boursière d'environ 754 millions de dollars. PANews a rapporté le 24 octobre que Solmate Infrastructure (SLMT), cotée au Nasdaq, a annoncé avoir sélectionné un centre de données, assemblé un validateur bare-metal et testé la configuration, en utilisant Solmate (SOL) "acheté à un prix historiquement bas". L'entreprise va faire avancer la construction d'un centre de validateurs aux Émirats arabes unis et mettre en œuvre une "stratégie agressive de fusions et acquisitions", en utilisant ses réserves de Solmate pour alimenter la croissance des entreprises acquises. Solmate a précédemment complété un tour de financement PIPE de 300 millions de dollars avec le soutien de la Fondation Solana et d'autres, et a récemment obtenu 50 millions de dollars supplémentaires en Solmate à prix réduit. La nouvelle a fait grimper le cours de l'action à un prix intrajournalier d'environ 12,55 $ avant de clôturer en hausse d'environ 40% à 11,70 $, avec une capitalisation boursière d'environ 754 millions de dollars.