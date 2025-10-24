Les actions de Solmate augmentent de 50% alors qu'elle prévoit de construire le premier centre de nœuds de validation Solana au Moyen-Orient et de lancer une stratégie agressive de fusions et acquisitions.

PANews a rapporté le 24 octobre que Solmate Infrastructure (SLMT), cotée au Nasdaq, a annoncé avoir sélectionné un centre de données, assemblé un validateur bare-metal, et testé la configuration, en utilisant Solmate (SOL) "acheté à un rabais historique." L'entreprise va faire avancer la construction d'un centre de validateur aux Émirats arabes unis et mettre en œuvre une "stratégie M&A agressive," en utilisant ses fonds de réserve Solmate pour alimenter la croissance des entreprises acquises. Solmate a précédemment complété un tour de financement PIPE de 300 millions de dollars avec le soutien de la Fondation Solana et d'autres, et a récemment obtenu 50 millions de dollars supplémentaires en Solmate à prix réduit. La nouvelle a fait grimper le cours de l'action à un prix intrajournalier d'environ 12,55 $ avant de clôturer en hausse d'environ 40% à 11,70 $, avec une capitalisation boursière d'environ 754 millions de dollars.