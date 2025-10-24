Cryptos chauds à acheter maintenant, 23 octobre – HYPE, SOL, XRP Auteur : Coinstats Source : Coinstats 2025/10/24 06:35 Partager

Cryptos chauds a analysé la configuration post-vente alors que les traders attendent la Réserve fédérale, notant l'élan d'Hyperliquid, le narratif ETF de Solana, la traction des paiements XRP, et les développements de prévente de Bitcoin Hyper, avec des indicateurs techniques suggérant une possible continuation.

Opportunité de marché Cours Holo Token (HOT) $0.0005366 $0.0005366 $0.0005366 -0.26% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Holo Token (HOT) en temps réel Acheter du HOT maintenant