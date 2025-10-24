CEXDEX+
Clanker rejoint l'écosystème Farcaster, lançant un mécanisme de rachat et de déflation de $CLANKER

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/24 08:02
PANews a rapporté le 24 octobre que Clanker, la principale plateforme Launchpad au sein de l'écosystème Base, a officiellement rejoint Farcaster, approfondissant davantage son intégration des réseaux sociaux décentralisés et des communautés on-chain. Farcaster prévoit d'intégrer davantage Clanker dans l'application dans les versions ultérieures, facilitant ainsi la création et la participation des utilisateurs aux communautés on-chain.

Selon l'annonce, l'écosystème Clanker va introduire trois mises à jour importantes :

  1. Dès maintenant, les frais du protocole Clanker seront utilisés pour racheter et détenir des tokens $CLANKER ;

  2. L'équipe Clanker a détruit le pool de frais de tokens écologiques accumulés des versions v0 à v3.1 pour réduire la circulation sur le marché ;

  3. L'équipe verrouille définitivement environ 7% des tokens $CLANKER dans des LPs unilatéraux pour améliorer la liquidité et réduire davantage l'offre circulante.

Dans la FAQ, l'officiel a clairement indiqué :

  • $CLANKER n'est pas le token officiel de Farcaster, et les deux parties restent indépendantes ;

  • Deux tiers des frais de transaction du protocole Clanker seront utilisés pour acheter $CLANKER, et le tiers restant sera utilisé pour la fiscalité ;

  • Farcaster lui-même n'a pas encore de plan de token, et continue de soutenir les développeurs et créateurs par le biais d'abonnement, de frais de stockage et de services de collection.

