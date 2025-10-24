CEXDEX+
Actualités du marché : Kalshi déclenche une frénésie d'investissement sauvage avec une valorisation proche de 12 milliards de dollars

Auteur : LiveBitcoinNewsSource : LiveBitcoinNews
2025/10/24 08:00
Kalshi reçoit des offres d'investisseurs jusqu'à une valorisation de 12 milliards de dollars, peu après une importante levée de fonds de l'ordre de 5 milliards, et le marché s'enthousiasme.

Kalshi, la plateforme de prédiction des prix contrôlée par les États-Unis, reçoit déjà des offres de haut rang potentiellement proches de 12 milliards. 

Ce dernier tour est basé sur une récente levée de fonds de 300 millions, qui valorisait la startup à 5 milliards de dollars, un fort indicateur de l'intérêt des investisseurs et de leur confiance dans la trajectoire de croissance de Kalshi, selon un rapport de Bloomberg.​

Les investisseurs se précipitent pour soutenir la croissance fulgurante de Kalshi

Selon des sources proches du dossier, Kalshi est actuellement en négociations actives avec des entreprises de risques capitaux qui cherchent à investir entre 10 milliards et 12 milliards, voire plus. 

Cette nouvelle frénésie d'investissement a été déclenchée par la croissance rapide et la nature innovante de l'entreprise dans les marchés de prédiction des prix. 

Au début du mois en cours, Kalshi a reçu de nouveaux capitaux co-dirigés par de grandes entreprises comme Andreessen Horowitz et Sequoia Capital, ce qui a considérablement augmenté sa valorisation.​

La plateforme de Kalshi permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des contrats via des événements de la vie réelle, tels que les performances économiques et les résultats sportifs. 

La startup a l'intention active de s'étendre au-delà des États-Unis avec l'objectif d'atteindre jusqu'à 140+ pays. 

Ce potentiel d'expansion sur le front international a davantage contribué à son attrait en tant qu'opportunité d'investissement caractérisée par des rendements élevés.​

Point d'ébullition : Les marchés de prédiction et les paris sportifs fusionnent

Les paris sportifs représentent un énorme potentiel que Kalshi peut exploiter. L'entreprise vient de collaborer avec Robinhood pour lancer un marché de prédiction pour le football universitaire et professionnel. 

Il s'agit d'une initiative stratégique pour accéder au secteur des paris sportifs de plusieurs milliards de dollars, qui s'ajoute aux principaux produits de marché de prédiction de Kalshi. 

La plateforme concurrente Polymarket vient de recevoir un investissement de l'Intercontinental Exchange de l'ordre de 2 milliards de dollars à une valorisation d'environ 9 milliards de dollars, ce qui indique la rivalité croissante et l'enthousiasme des investisseurs dans ce domaine.​

Cela a placé Kalshi dans une position très compétitive en termes de volumes d'échanges croissants, qui atteindraient 50 milliards de dollars annuellement. 

Ces statistiques extraordinaires continuent de stimuler l'enthousiasme des investisseurs et les valorisations élevées dans la niche du marché de prédiction spéculatif.​

L'article Actualités du marché : Kalshi déclenche une frénésie d'investissement sauvage proche d'une valorisation de 12 milliards de dollars est apparu en premier sur Live Bitcoin News.

