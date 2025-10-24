Bitcoin en passe de dépasser 1,5 million de dollars, selon l'ancien président de PayPal

Dans une interview de Coin Stories publiée le 21 octobre, David Marcus — cofondateur et PDG de Lightspark, ancien président de PayPal et cocréateur de Diem, le projet de cryptomonnaie initié par Facebook — a exposé une thèse selon laquelle le Bitcoin dépassera ultimement l'or en valeur et évoluera d'un actif purement "réserve de valeur" vers une couche de règlement invisible et neutre de l'internet pour l'argent.

"Je pense que le Bitcoin sera plus précieux que l'or," a déclaré Marcus à l'animatrice Natalie Brunell. "Au prix actuel de l'or, c'est, vous savez, 1,3 million de dollars par bitcoin qui [lui] donnera une capitalisation boursière supérieure à celle de l'or." Il a souligné qu'il est "assez bon en prédictions directionnelles" mais "terrible en timing", présentant la trajectoire comme inévitable sur un horizon de cinq à dix ans plutôt qu'une prévision à court terme. L'implication de dépasser la capitalisation boursière de l'or place la valeur potentielle du Bitcoin bien au-delà de 1,3 million de dollars par coin et, au récent ATH de l'or à 4 381,58 $/oz, au-dessus de 1,53 million de dollars.

La vision du prix de Marcus est indissociable de son affirmation plus large selon laquelle le BTC doit progresser au-delà du récit étroit de "l'or numérique". Faisant écho à une ligne de l'analyste Matt Pines que Brunell a citée — "si le Bitcoin n'est qu'une réserve de valeur, il a échoué" — Marcus a acquiescé "totalement", mais a ajouté une mise en garde cruciale : la phase d'actif d'épargne était une condition préalable nécessaire à l'utilité.

"Nous croyons que la phase de réserve de valeur est absolument essentielle pour que nous puissions réellement construire une phase d'utilité du Bitcoin par-dessus", a-t-il déclaré, soutenant que l'adoption institutionnelle, les ETFs et l'accumulation par les États-nations ont conféré suffisamment de légitimité pour commencer à développer les paiements du monde réel. "Maintenant que chaque institution... que ce soit BlackRock, Fidelity ou d'autres, soutient réellement le Bitcoin... nous pouvons vraiment commencer à construire une utilité de paiement par-dessus."

Cette vision d'utilité repose sur l'utilisation du Bitcoin davantage comme TCP/IP — un substrat de règlement invisible — que comme une unité de compte volatile pour les dépenses quotidiennes. Marcus a été franc concernant les contraintes comportementales et économiques : "Les gens ne veulent pas utiliser le Bitcoin pour les achats quotidiens parce qu'il est volatile et les gens veulent réellement bénéficier de l'appréciation... ils ne veulent pas être le gars de la pizza Bitcoin."

L'approche de Lightspark consiste à déplacer la monnaie fiduciaire de bout en bout tout en utilisant le BTC au milieu. "Vous pouvez envoyer des dollars depuis un compte bancaire américain à quelqu'un au Mexique recevant des pesos mexicains... l'actif de règlement est le Bitcoin entre les deux. Donc vous avez des dollars, du Bitcoin, des pesos mexicains et c'est invisible pour les personnes qui l'utilisent."

Techniquement, Lightspark va au-delà du modèle de canal Lightning tout en restant rétrocompatible. Marcus a loué le modèle de confiance et la vitesse de Lightning, mais a souligné ses frictions de liquidité et d'auto-garde lorsqu'il est mis à l'échelle pour "des milliards de points d'extrémité."

Le "Spark" nouvellement lancé par l'entreprise est décrit comme un système de paiement compatible Lightning, sans canal, qui permet de créer "des milliards de portefeuilles" avec "des hypothèses de confiance nouvelles minimales." Crucialement, a-t-il dit, il préserve les soupapes de sécurité : "Ce n'est pas aussi sans confiance que Lightning, mais nous croyons que c'est suffisamment sans confiance et possède des sorties unilatérales vers la Layer 1... vous pouvez tirer sur un cordon et personne ne peut vous empêcher de récupérer vos fonds sur L1."

Stablecoins et adoption

Marcus a également soutenu que les stablecoins — malgré leur modèle d'émetteur centralisé — sont une composante inévitable des paiements mondiaux, et que les ancrer à la couche de règlement du BTC renforce la résilience. Il a décrit un "voyage schizophrénique" personnel avec les stablecoins, n'aimant pas le "seul point d'étranglement", mais acceptant leur omniprésence et tentant de minimiser la confiance en évitant les tokens de gaz séparés et en préservant les sorties unilatérales vers Bitcoin L1.

Concernant l'adoption, Marcus a souligné l'évolution du sentiment institutionnel. Relatant un panel à New York "organisé par Citadel Securities", il a déclaré qu'une "majorité" d'une salle d'environ 450 personnes d'investisseurs de la finance traditionnelle a indiqué posséder du BTC, contre beaucoup moins détenant de l'ETH, des stablecoins ou tout autre token. "C'est une salle qui traditionnellement aurait été très résistante au Bitcoin... maintenant les temps ont changé si profondément." Pourtant, il a toujours présenté la pénétration du marché de détail comme précoce, estimant "quelques centaines de millions" de détenteurs uniques dans le monde et une marge de progression significative à partir de là.

Dans l'ensemble, la thèse de Marcus revient aux principes fondamentaux : le BTC comme garantie neutre, rare, programmable et une couche de règlement décentralisée de manière crédible. Rejetant les critiques selon lesquelles il manque de "valeur intrinsèque", il a soutenu : "La rareté sous-jacente du Bitcoin sécurisée par le code est la valeur intrinsèque... c'est la seule chose qui est déflationniste par nature."

C'est pourquoi, selon lui, le Bitcoin devrait surpasser l'or avec le temps : "Lorsque les premiers ETF sur l'or ont été lancés, ils ont commencé à extraire plus d'or. Vous ne pouvez pas faire cela avec le Bitcoin." Si et quand ce croisement de capitalisation boursière arrive, cela validerait l'appel structurel intégré dans ses remarques — et, par extension, la notion accrocheuse que la juste valeur du BTC n'est pas seulement supérieure à sept chiffres, mais finalement "plus précieuse que l'or", ce qui correspond aujourd'hui à 1,5 million de dollars.

Au moment de la publication, le BTC s'échangeait à 109 060 dollars.