Un analyste met en garde contre une baisse du BTC en dessous de 100 000 $ alors que la rotation de l'or vers le Bitcoin prend forme

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/24 08:57
Un analyste de premier plan prévoit une baisse inévitable du Bitcoin en dessous de 100 000 $ alors que le rallye de l'or faiblit, signalant un potentiel point de retournement où le resserrement des liquidités et le changement de sentiment pourraient déclencher une puissante résurgence des actifs numériques par rapport aux réserves de valeur traditionnelles. La rotation de l'or vers le Bitcoin prend forme alors que l'analyste met en garde contre une baisse du BTC sous les 100 000 $ Les turbulences du marché s'intensifient [...]

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

