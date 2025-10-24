Attention à ce danger ! Bitcoin pourrait connaître son plus grand marché à la baisse de tous les temps ! Un analyste explique !

Le post Méfiez-vous de ce danger ! Le Bitcoin pourrait connaître son plus grand Marché à la baisse de tous les temps ! Un analyste explique ! est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Alors que le Cloud computing devient de plus en plus présent dans nos vies, il représenterait une menace importante pour le Bitcoin (BTC). On affirme que le Cloud computing pourrait un jour saper les fondements cryptographiques qui sécurisent des billions de dollars d'actifs crypto. À ce stade, ce débat a été ravivé hier après que Google a présenté sa nouvelle puce, nommée Willow, développée dans le domaine du Cloud computing. Les Analystes préviennent que le Cloud computing pourrait briser le chiffrement du Bitcoin dans un délai de 2 à 8 ans, avec un avertissement provenant de l'analyste crypto Charles Edwards. Charles Edwards a déclaré qu'il croyait autrefois que les futurs marchés baissiers du Bitcoin deviendraient plus modérés avec le temps à mesure que les marchés mûrissent, mais cela a maintenant changé. À ce stade, Edwards a affirmé que le Bitcoin est désormais confronté à la menace quantique comme une menace très importante et sérieuse devant lui. Edwards a averti que si la menace quantique n'est pas résolue rapidement, peut-être dès l'année prochaine, le Bitcoin et les cryptomonnaies pourraient faire face à leur plus grand Marché à la baisse de tous les temps. "Je pensais que les futurs marchés baissiers du Bitcoin auraient des niveaux plus bas. Mais si nous ne résolvons pas le problème quantique l'année prochaine, nous connaîtrons probablement le plus grand marché baissier de l'histoire." *Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Suivez maintenant notre compte Telegram et X pour des nouvelles exclusives, des analyses et des données on-chain ! Source : https://en.bitcoinsistemi.com/beware-of-this-danger-bitcoin-could-experience-its-biggest-bear-market-ever-analyst-explains/ Le post Méfiez-vous de ce danger ! Le Bitcoin pourrait connaître son plus grand Marché à la baisse de tous les temps ! Un analyste explique ! est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Alors que le Cloud computing devient de plus en plus présent dans nos vies, il représenterait une menace importante pour le Bitcoin (BTC). On affirme que le Cloud computing pourrait un jour saper les fondements cryptographiques qui sécurisent des billions de dollars d'actifs crypto. À ce stade, ce débat a été ravivé hier après que Google a présenté sa nouvelle puce, nommée Willow, développée dans le domaine du Cloud computing. Les Analystes préviennent que le Cloud computing pourrait briser le chiffrement du Bitcoin dans un délai de 2 à 8 ans, avec un avertissement provenant de l'analyste crypto Charles Edwards. Charles Edwards a déclaré qu'il croyait autrefois que les futurs marchés baissiers du Bitcoin deviendraient plus modérés avec le temps à mesure que les marchés mûrissent, mais cela a maintenant changé. À ce stade, Edwards a affirmé que le Bitcoin est désormais confronté à la menace quantique comme une menace très importante et sérieuse devant lui. Edwards a averti que si la menace quantique n'est pas résolue rapidement, peut-être dès l'année prochaine, le Bitcoin et les cryptomonnaies pourraient faire face à leur plus grand Marché à la baisse de tous les temps. "Je pensais que les futurs marchés baissiers du Bitcoin auraient des niveaux plus bas. Mais si nous ne résolvons pas le problème quantique l'année prochaine, nous connaîtrons probablement le plus grand marché baissier de l'histoire." *Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Suivez maintenant notre compte Telegram et X pour des nouvelles exclusives, des analyses et des données on-chain ! Source : https://en.bitcoinsistemi.com/beware-of-this-danger-bitcoin-could-experience-its-biggest-bear-market-ever-analyst-explains/