Attention à ce danger ! Bitcoin pourrait connaître son plus grand marché à la baisse de tous les temps ! Un analyste explique !

Alors que le cloud computing devient de plus en plus présent dans nos vies, il représenterait une menace significative pour le Bitcoin (BTC). On affirme que le cloud computing pourrait un jour saper les fondements cryptographiques qui sécurisent des billions de dollars d'actifs crypto.
À ce stade, ce débat a été ravivé hier après que Google a présenté sa nouvelle puce, nommée Willow, développée dans le domaine du cloud computing.
Les analystes avertissent que le cloud computing pourrait briser le chiffrement du Bitcoin dans 2 à 8 ans, avec un avertissement provenant de l'analyste crypto Charles Edwards.
Charles Edwards a déclaré qu'il croyait autrefois que les futurs marchés baissiers du Bitcoin deviendraient plus modérés avec le temps à mesure que les marchés mûrissent, mais cela a maintenant changé.
À ce stade, Edwards a affirmé que le Bitcoin fait désormais face à la menace quantique comme une menace très importante et sérieuse devant moi.
Edwards a averti que si la menace quantique n'est pas résolue bientôt, peut-être dès l'année prochaine, le Bitcoin et les cryptomonnaies pourraient faire face à leur plus grand marché baissier jamais connu.
*Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Source: https://en.bitcoinsistemi.com/beware-of-this-danger-bitcoin-could-experience-its-biggest-bear-market-ever-analyst-explains/