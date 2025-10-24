CEXDEX+
Le partenariat vise à établir une procédure de vérification axée sur la confidentialité, sécurisée et plus rapide via un mécanisme d'identité numérique décentralisé et fiable.Le partenariat vise à établir une procédure de vérification axée sur la confidentialité, sécurisée et plus rapide via un mécanisme d'identité numérique décentralisé et fiable.

Dock Labs, GSMA, TMT ID et Telefónica Tech unissent leurs forces pour réinventer la vérification des centres d'appels

Auteur : BlockchainreporterSource : Blockchainreporter
2025/10/24 09:00
Dock Labs, un important fournisseur d'infrastructure d'identité décentralisée, a annoncé son nouveau partenariat avec GSMA, TMT ID et Telefónica Tech. Ce partenariat est consacré à l'établissement d'une procédure de vérification axée sur la confidentialité, sécurisée et plus rapide via un mécanisme d'identité numérique décentralisé et fiable. Comme mentionné dans l'annonce officielle de Dock Labs sur les réseaux sociaux, ce développement représente un effort conjoint pour améliorer la sécurité des données et l'expérience de l'utilisateur dans les télécommunications au sens large. Ainsi, cette initiative pourrait révolutionner la façon dont les organisations authentifient les utilisateurs, inaugurant une nouvelle ère de confiance et de confidentialité dans l'écosystème décentralisé.

Dock Labs redéfinit la vérification des centres d'appels dans une alliance à 4 parties

La collaboration entre Dock Labs, GSMA, TMT ID et Telefónica Tech vise à transformer la vérification des centres d'appels grâce à l'authentification d'identité améliorée par l'IA. À cet égard, le développement dévoile une preuve de concept (PoC) pour fournir une méthode d'identité numérique fiable pour authentifier les appelants. Ainsi, lorsqu'un client contacte un centre d'appels, une demande d'authentification peut être déclenchée par l'agent. Cela inciterait l'utilisateur à recevoir une notification push demandant : "Êtes-vous actuellement en conversation avec notre équipe de service clientèle ?"

Par la suite, les utilisateurs peuvent valider leur identité via le déverrouillage biométrique et appuyer sur "Oui". En conséquence, en quelques secondes, l'agent du centre d'appels reçoit une confirmation vérifiée, éliminant les étapes conventionnelles comme les mots de passe à usage unique (OTP) ou les questions basées sur les connaissances. Cette innovation réduit notamment la période de vérification de quatre-vingt-dix secondes à seulement quelques-unes.

L'initiative conjointe renforce la confiance dans l'authentification d'identité des télécommunications avec des solutions décentralisées

Selon Dock Labs, l'avancement de la vérification des centres d'appels en partenariat avec GSMA, TMT ID et Telefónica Tech est un développement crucial pour réorganiser les cadres d'identité numérique pour un meilleur service client. Par conséquent, cet effort mutuel marque une étape cruciale dans la formation de l'avenir de l'authentification d'identité numérique sécurisée à travers les réseaux de télécommunications.

